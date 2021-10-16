Что говорят в ОРДО, чтобы не платить пенсии. Рассказывают местные жители

Об этом дончане пишут в социальных сетях, сообщает Еспресо.TV.



По их данным, отказ обусловлен тем, что пенсионеры пытаются оформить карты по украинским паспортом, отмечает DonPress .



"Отказывают в выдаче новой пенсионной карточки с украинским паспортом! Требуют "паспорт" "ДНР", разве все жители "ДНР", и особенно пенсионеры, получили "паспорт" "ДНР" И что, украинский паспорт в "ДНР" запрещен, и не действительный? С каких пор и по какому "указу"? " - возмущены дончане.



При этом некоторые пенсионеры жалуются на то, что им не хотят выдавать карту даже при наличии "паспорта" "ДНР" - операционисты советуют им оформлять выдачу пенсии через почтальона.



"У меня лично сложилось впечатление, что есть какой-то тихий указ затягивать все процедуры банковские", - жалуются пенсионеры.



По словам дончан, в ОРДО уже давно отказываются проводить операции владельцам исключительно украинского паспорта.



"Чтобы сейчас открыть счет с украинским паспортом, нужно обязательно иметь при себе адресную справку хотя бы", - пишут пользователи.





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