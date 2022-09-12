Что делать в случае обесточивания и как подготовиться к вероятному блекауту. Советы Центра стратегических коммуникаций
Центр стратегических коммуникаций подготовил алгоритм действий в случае обесточивания городов, сел и городков
Об этом говорится в инфографике, опубликованной на Facebook-странице ЦСК.
В случае исчезновения электроэнергии
- подготовьте запас воды, пищи, лекарств, батареек, фонариков, свечей и спичек;
- чтобы сохранить тепло в помещении заклейте щели в окнах и балконных дверях, закройте их одеялами;
- приобретите дизельный или бензиновый генератор — он позволит на время включить электроэнергию.
Как оставаться на связи
- если связь оператора исчезнет, вы можете подключаться к сети других операторов.
- Для этого зайдите в "Настройки", выберите раздел "SIM-карты", "Мобильные сети" или "Мобильная связь", выберите "Мобильная сеть", "Подключение" или "Выбрать сеть" и выключите автоматический режим.
- На экране появится список доступных сетей — можно изменить одну из сетей списка.
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- В Сумской, Донецкой, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской, Полтавской области 11 сентября возникли перебои с электроводоснабжением из-за обстрелов россиян. Оккупанты били по критической инфраструктуре регионов, в частности по Харьковской ТЭЦ-5. В результате обстрелов в Харьковской области и перебои с электроснабжением задерживались поезда из Сум и Сум, Полтавы и Киева. Только к утру 12 сентября рейсы между Харьковом и Киевом начали следовать согласно расписанию.
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