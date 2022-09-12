Об этом говорится в инфографике, опубликованной на Facebook-странице ЦСК.

В случае исчезновения электроэнергии

подготовьте запас воды, пищи, лекарств, батареек, фонариков, свечей и спичек; чтобы сохранить тепло в помещении заклейте щели в окнах и балконных дверях, закройте их одеялами; приобретите дизельный или бензиновый генератор — он позволит на время включить электроэнергию.

Как оставаться на связи

если связь оператора исчезнет, вы можете подключаться к сети других операторов. Для этого зайдите в "Настройки", выберите раздел "SIM-карты", "Мобильные сети" или "Мобильная связь", выберите "Мобильная сеть", "Подключение" или "Выбрать сеть" и выключите автоматический режим. На экране появится список доступных сетей — можно изменить одну из сетей списка.

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В Сумской, Донецкой, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской, Полтавской области 11 сентября возникли перебои с электроводоснабжением из-за обстрелов россиян. Оккупанты били по критической инфраструктуре регионов, в частности по Харьковской ТЭЦ-5. В результате обстрелов в Харьковской области и перебои с электроснабжением задерживались поезда из Сум и Сум, Полтавы и Киева. Только к утру 12 сентября рейсы между Харьковом и Киевом начали следовать согласно расписанию.