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OPINION

Что делать украинцам в условиях девальвации доллара?

Сергей Лямец
22 октября, 2023 воскресенье
18:04
Мнение

Инфляция в Украине безобразно гигантская. Не только потому, что корона и война, а через разбалансированную экономику, полностью завязанную на импорт

С 2020 по 2023 год доллар потерял около 17% стоимости. Лишь три года, наполненные коронавирусом и войной, — и уже потеряли часть сбережений.

Какого количества украинцев это касается? Думаю, что миллионов. По данным НБУ, которые привел Богдан Данилишин, на руках у населения Украины находится эквивалент 116 млрд долларов. Преимущественно это сбережения в долларах США, которые люди держат "под матрацами" (копирайт Ющенко).

Держать доллары/евро/франки, конечно, — лучшая идея, чем держать гривну, которая теряет в стоимости добрые 50% в год. Но лишь немного лучше.

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С одной стороны, раз в несколько лет происходит девальвация, устанавливающая новый курс. Через год после того владельцы долларов чувствуют себя философом Сковородой, которого мир ловил, и не поймал.

С другой стороны, уже очень скоро они понимают, что мир не пальцем сделанный. Потому что в условиях фиксированного курса вместе с гривной обесцениваются долларовые сбережения. Если вы планируете менять доллары и покупать что-нибудь за гривну, то вот здесь мир вас и поймал.

Инфляция в Украине безобразно гигантская. Не только потому, что корона и война, а через разбалансированную экономику, полностью завязанную на импорт. Регулировать цены в такой экономике невозможно, особенно, если никто не хочет.

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Расчеты инфляции от Госкомстата откровенно врут. Только за время коронавируса цены в супермаркетах прыгнули почти в 1,5 раза или даже выше. Во время войны цены выросли в разы. Вспомните, как подорожала одежда, лекарства и строительные материалы. Все это в долларовом эквиваленте.

Выходит, что в Украине доллар обесценивается даже быстрее, чем в США. Мы якобы имеем на руках несколько лучше гривны, но то счастье не работает. Остается ждать очередной девальвации, и в тот же день бежать покупать свеклу на все.

Что делать, как вам не нужно столько свеклы? Философский вопрос. Надо инвестировать, чтобы деньги работали.

Лучше всего в свой бизнес. Если не хотите/не умеете/не ваше – пассивные инвестиции. Конечно, в Украине это преимущественно недвижимость, земля, авто в аренду или что-то такое другое, очень близкое к телу. Если хотите более цивилизованно, это гривневые или валютные государственные облигации. Или, если сумма больше, можно понемногу изучать ETF и прочее. Оно, конечно, придется "светить" деньги и декларировать, а еще брать на себя риски мировых финансовых рынков. Но какова альтернатива? Верно, минус 17% за три года.

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Об авторе: Сергей Лямец, журналист, блоггер, бывший главный редактор "Экономической правды".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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