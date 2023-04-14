Что делать США, если случится нападение на Тайвань?
В таком случае Конгресс рассмотрит решение направить американские войска, если поддержат это американцы… Вот такое заявление высокопоставленного конгрессмена
Я ожидал другого ответа: США нужно сейчас показать, что нападение крупной, даже ядерной страны, на своего соседа бесперспективно, поддержать Украину поставкой необходимой номенклатуры и объемов военной техники (прежде всего сбалансировать способности в дальности поражения, а это в частности те же ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars и платформы F-16) – и тогда не будет повторения аналогичных действий и нападения на Тайвань.
Вложенный сейчас 1% военного бюджета США для Украины и более решительные действия сохранят сотни миллиардов, а то и триллион долларов американских налогоплательщиков.
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Вложенный сейчас 1% военного бюджета США для Украины и более решительные действия сохранят сотни миллиардов, а то и триллион долларов американских налогоплательщиков. Я уж не говорю о сохраненных жизнях.
Большинство американцев сейчас такой подход поддерживают. Хотелось бы, чтобы их услышали.
Об авторе. Валерий Чалый, дипломат
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