Я ожидал другого ответа: США нужно сейчас показать, что нападение крупной, даже ядерной страны, на своего соседа бесперспективно, поддержать Украину поставкой необходимой номенклатуры и объемов военной техники (прежде всего сбалансировать способности в дальности поражения, а это в частности те же ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars и платформы F-16) – и тогда не будет повторения аналогичных действий и нападения на Тайвань.

Вложенный сейчас 1% военного бюджета США для Украины и более решительные действия сохранят сотни миллиардов, а то и триллион долларов американских налогоплательщиков.

Читайте также: На Западе не сомневаются в победе Украины, но не понимают, как выглядит российское поражение

Вложенный сейчас 1% военного бюджета США для Украины и более решительные действия сохранят сотни миллиардов, а то и триллион долларов американских налогоплательщиков. Я уж не говорю о сохраненных жизнях.

Большинство американцев сейчас такой подход поддерживают. Хотелось бы, чтобы их услышали.

Источник

Об авторе. Валерий Чалый, дипломат

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.