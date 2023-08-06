Никого не удивляет, когда во время боевых действий солдаты переодеваются в форму противника, хоть это и запрещено международным правом. Но не все отдают себе отчет, что в информационном противостоянии делается то же. Не все даже отдают себе отчет в масштабах и значимости этого противостояния.

Не предостерегаю вас от влияния соловьевых и скабеевых – они работают исключительно на свою аудиторию, а для нас полностью безопасны. Они как вирус, поражающий только россиян, а нас только розвлекают.

Не предостерегаю ни одной враждебной пропаганды, сказанной или написанной на русском, с антипутинских позиций — эта пропаганда тоже относительно безопасна, при ее виде даже у русскоязычных украинцев автоматически включается блок.

Не предостерегаю и от псевдоукраинских текстов, изобилующих ошибками онлайн-переводчиков. Времена "адских борошен" давно миновали, новые "жемчужины", которые время от времени появляются сейчас — это уже не ляпы россиян, а приколы украинцев.

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Сегодняшние эффективные вражеские месседжи почти всегда сформулированы на грамотном украинском, и представляются всегда якобы с проукраинских позиций.

Самый простой вариант – однотипные, а часто полностью одинаковые комментарии, написанные с разных ботских аккаунтов, на следующие темы:

а) сравнение Европы и России в пользу России (для европейцев мы якобы люди второго сорта, а в России легко найти работу, и вообще, с Россией рано или поздно придется договариваться);

б) коррупция и социальное неравенство в Украине как повод уклоняться от мобилизации;

в) "наших мальчиков гонят на убийство";

г) однотипные картинки, в которых высмеиваются украинские политические и военные лидеры, которые на что-то надеялись (на вступление в НАТО или удачное контрнаступление), но жестоко обломались.

Это самый простой вариант. Я эти комменты сразу скрываю, и со временем они исчезают, очевидно, ботам блокируют аккаунты.

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Есть гораздо хуже, опаснее враги. Это не боты, а люди, имеющие имя, фамилию и лицо. Они говорят исключительно на украинском и демонстрируют украинскую символику. Они уверяют, что мечтают о победе в войне, но внимание - "над врагом внешним и внутренним". Это маркер, если услышали такое – перед вами враг. Далее вы услышите фамилии этих внутренних врагов – это будет наше политическое и военное руководство, известные деятели – как из власти, так и из оппозиции. Их обвинят в – прежде всего! - работе на Россию (это чтобы вы поверили, что перед вами патриот), далее в коррупции, из-за которой Запад уже вроде бы давно не хочет иметь с нами дела. Возможно, вам даже расскажут о 350 тысячах погибших украинских военных (реальная цифра, которую озвучат после войны, нас всех шокирует и загонит в глубокий траур, но нет — их не 350 тысяч. И даже не 200. И вообще, не-враг не будет сейчас озвучивать цифры наших потерь).

Все это говорят люди, крепко сидящие на газорубликах. Это не их "личное мнение", потому что все мы наши личные мысли добровольно спрятали подальше до Победы. Это просто задача, ее цель максимум – "народное восстание" в Украине, цель минимум – уменьшение количества новомобилизованных.

Чтобы было по-честному, никто не отрицает ни коррупции, ни даже наличия внутренних врагов. Что касается работы на Россию — так до полномасштабного вторжения на нее в той или иной степени работали — сколько известных фамилий. Они надеялись договориться, откупиться, пойти на недопустимые для меня и тебя уступки, чтобы не было большой войны. Но после того, как бункерный их всех тупо прокинул, эти известные фамилии озверели и больше не работают на Россию, а мечтают подержать бункерного за глотку. Теперь на нее работает много неизвестных фамилий, которых понемногу вылавливает СБУ. Еще очень многих не выловили, к сожалению.

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Мы не дураки. Мы все знаем и понимаем. Но до победы сознательно не будем поднимать этот вопрос. Если будем считать нужным, мы поменяем власть на выборах. Если власти будут мешать честным выборам, они переместятся в Ростов, путь известен и наезжен. Но до нашей победы никаких выборов не будет, это аксиома. Сейчас только победа. Если ее не будет, вместо выборов будет крымский референдум.

После победы — говорим правду — мы не пересаживаем всех взяточников и не искореним коррупцию, потому что подавляющее большинство общества пока не готово к этому. Мы оставим это следующему поколению. Они разберутся, а наша цель – сохранить им государство. И справиться с последствиями войны — экономическими, моральными, реабилитационными, даже уголовными. Тем из нас, кто выживет, хватит этой работы на всю оставшуюся жизнь.

Все это не значит, что если кто-то украл 10 тысяч волонтерских аптечек, это ему должно сойти с рук. Сначала проверяем, был ли факт кражи, для рядового человека это означает проверку надежности сообщившего об этом источника. Далее требуем, желательно с помощью писем, документов, запросов в полицию и СБУ — установления и наказания виновных. В идеале — отправки мерзоты под Бахмут. Я не стою на позициях, что воевать и гибнуть должны только самые достойные.

Есть нюанс — рядовые люди, к которым отношу и себя — то есть, не специалисты в вопросах закупок, не работники спецслужб и т.п. — как правило, не всегда могут разобраться, где реальное преступление, которое терпеть нельзя, а где враждебно ИПСО. По-моему, надо доверять людям, которые в этом понимаются и имеют хорошую репутацию, и поддерживать только их. Что касается случаев коррупции и других преступлений, с которыми столкнулись мы лично, то обнародование их — крайняя и очень нежелательная мера, к которой следует прибегать, только если все другие способы не возымели действия.

Возвращаясь к теме — значит, что делать с враждебными пропагандистами?

1. Жаловаться или нет, в СБУ или условному Цукербергу — на совести каждого. Я не жалуюсь, но в данном случае не призываю делать, как я.

2. Игнорировать в публичном пространстве (это обязательно!). Не писать им возмущенные комментарии, не делать репосты даже с собственной оценкой, потому что это поднимает их посещаемость и популярность. То есть, писать и предостерегать можно, но вообще без имен и ссылок. Скабееву цитировать норм, этих переодетых сине-желтых — нет.

3. Как только увидели такого врага, идем тренироваться, изучать что-то новое, прокачивать физуху, если мы военные, или донатить на ВСУ, если мы гражданские. Только не кому попало, а проверенным волонтерам. Потому что мошенники на военной теме – это еще один подвид опасных врагов.

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Об авторе. Елена Белозерская, офицер ВСУ, волонтер, блоггер

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