Заявление рупора Путина Дмитрия Пескова, что Российская Федерация хочет контролировать все украинские области, которые кремлевцы ранее вписали в российскую конституцию, показывает, что это террористическое государство нацелено на нагнетание военной конфронтации. Москва продолжает незаконно заселять украинский Крым, оккупированную часть южной и восточной территорий Украины выходцами из репрессивных регионов Российской Федерации.

Поэтому уже сейчас необходимо подумать над тем, что делать с этим приблудным российским населением в Украине, которое, поверив кремлевской пропаганде о "новых землях", переехало на территорию другой страны, считая, что прибыло туда на законных основаниях.

После деоккупации наших территорий это будет ужасным и неприятным сюрпризом для россиян, которых Путин использует в роли колонизаторов, а те решили, что переехали в Украину навсегда. Им придется всем уехать обратно в Россию, оставшись без жилья и денег.

На примере Крыма мы можем увидеть, что более умные и более информированные среди пришельцев уже сейчас пытаются продать свое жилье и покинуть оккупированный Крымский полуостров. Однако это понимают далеко не все, путинскому режиму удается обмануть новых поселенцев, соблазнив их разнообразными льготами и намного более высокими зарплатами для вновь прибывших в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, Геническом, Скадовске, Олешках, Каховке, Новой Каховке, Голой Пристани и других городах. .

Очевидно, что после освобождения оккупированных украинских земель поселенцы не смогут здесь оставаться надолго. Большинство из них сбегут вместе с отступающей российской армией. Однако найдутся и такие, кто будет апеллировать к правам человека, международному праву и тому, что ехать им теперь некуда, поскольку никакого жилья у них в России нет.

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Таких новоприбывших выявить в освобожденных украинских областях будет нетрудно, однако после того, как будут подготовлены документы на выселение современных колонизаторов и этот процесс запустится, нужно выработать процедуру их возвращения обратно в Российскую Федерацию.

Можно не сомневаться, что Москва будет объяснять, что это ее исконные территории, которыми она владела 1000 лет, поэтому она имеет право на них. Что украинцы сами появились на своих территориях, неизвестно откуда и что это они там пришельцы, а не россияне, которые просто хотели возродить "историческую справедливость". Но у них с этим ничего не выйдет.

Этих российских приблуд почему-то ничуть не беспокоило, что в Мариуполе Путин начал строить дома на костях невинно убитых граждан Украины. Они, подталкиваемые своей жадностью и недальновидностью, сознательно решили пожить в зоне боевых действий, совсем не думая, что это дешевое жилье, в итоге, вылезет им боком.

Российский диктатор самовольно наделил себя правом напасть на Украину, уничтожать украинские города, а затем, построив несколько домов, заявлять, что все это его. И пока Путин и его преступный режим не полностью уничтожены, ни одно государство в Европе не застраховано от российского экспансионного терроризма.

Интересно, как московские приблуды вообще могут жить рядом с украинскими соседями, которые ненавидят их за убийство и похищение их детей? И как они передвигаются по российским минным полям, сделавшим эти оккупированные пространства непригодными для жизни в течение длительного времени.

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Все эти приблуды в перспективе станут беженцами в России, и после поражения Российской Федерации будут очень сожалеть о том, что, поверив путинской пропаганде, сделали "прекрасные инвестиции" в зоне военных действий. Каким нужно обладать менталитетом, чтобы поверить Путину, что их незаконные домовладения "застрахованы" его пустыми обещаниями. Хуже, пожалуй, нет ничего – продать свой дом и получить квартиру в зоне боевых действий, на земле, которая даже не принадлежит тебе.

Россияне – самый жестокий и бестолковый народ в мире. Любой нормальный человек в наши дни не переедет в город, где было так много ужасающих смертей. Неужели они надеются, что украинцы когда-нибудь позволят им надолго обосноваться в Мариуполе или еще где-нибудь?

Кремль, напавший на Украину под прикрытием якобы "освобождения русскоязычных", в итоге "освободил" их от всего того, что им принадлежало. Россияне получили Мариуполь, а мариупольцы получили Сибирь. Все это можно квалифицировать как агрессивную колонизацию и средство для оправдания будущих вторжений якобы для защиты этнических россиян, проживающих в Украине.

Неинформированность, жадность, невежество – какой бы ни была основная мотивация этих современных переселенцев, в то время как их соотечественники пришли разрушать и убивать, они прибыли для того, чтобы взять не свое. Не понимая, какую цену им придется заплатить за это. Как российские граждане могут искать жилье на территории, по праву принадлежащей другой суверенной стране?

Нынешняя путинская Россия повторяет опыт своих предшественников, который они и раньше столетиями применяли против Украины. Уничтожить население путем депортации, голода или просто массовых убийств. Тогда заселяйте эти земли как можно большим количеством этнических россиян, сообщая всему миру, что русские здесь всегда были коренным населением.

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Теперь Путин делает примерно то же, что делал Сталин в 1932-1933 годах, когда он силой забрал весь урожай из Украины, обрек на страшный голод миллионы людей, а затем послал россиян, чтобы завладеть имуществом мертвых украинцев. Путин, склоняющийся перед наследием Сталина, хочет воспроизвести это снова.

В России до сих пор есть территории, которые не были полностью восстановлены со времен Второй мировой войны, а Мариуполь – это зона полной разрухи. Путин никогда не успеет превратить его в "красивый город", витрину "достижений" оккупационных властей. Новоприбывшие будут вынуждены поспешно убираться оттуда, как только к нему будут подходить подразделения украинской армии.

Необходимо уже сейчас определить юридический статус того российского населения, которое добровольно выполняло функцию оккупации этих земель, после того как Украина вернет их под свой контроль. Они такие же захватчики, как и члены террористических военных формирований врага, поскольку также незаконно находились на украинской территории.

Таким образом, по украинским законам расселение российских граждан на территории юга Украины, Донбасса и Крыма квалифицируется как незаконное проникновение на территорию Украины. Что зафиксировано в статье 331 "Незаконное пересечение государственной границы" Уголовного процессуального кодекса Украины, где четко указано: "Пересечение государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины, но без соответствующих документов или разрешения – карается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет".

Поэтому завезенные на Донбасс, юг Украины и в Крым граждане России либо должны добровольно покинуть украинскую территорию, либо нести уголовную ответственность согласно статье 331.

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Квалифицированные и опытные украинские юристы-международники, с помощью юристов из стран-партнеров Украины, должны уже сейчас определиться с тем, как с правовой точки зрения решать вопросы нелегитимного пребывания российских переселенцев на украинской территории. И то, каким образом организовать возвращение в Российскую Федерацию незаконно поселенных на юге Украины, Донбассе и в Крыму российских граждан.

На первом этапе подготовки к решению Украиной проблемы российских переселенцев необходимо создать международную комиссию по вопросу незаконного поселения Россией на оккупированных территориях Украины российских граждан.

В которую могли бы входить юристы не только из Украины, но и Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, а также представители ряда других стран, поддерживающих независимость и суверенитет Украинского государства.

А пока эта Комиссия приступит к работе, целесообразно было бы уже сейчас, от имени государства Украина, подать иск в Международный суд в Гааге из-за незаконного пребывания и поселения граждан Российской Федерации на территориях Украины. В котором четко обозначить требование вернуть всех поселенцев обратно в Россию.

Для Украины сейчас очень важно вынести вопросы российских поселенцев на международный уровень, поскольку оккупация юга Украины, Крыма и Донбасса Россией давно вышла за рамки сугубо украинской проблемы.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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