Одна из стратегических целей, необходимых для нашей победы, — формирование совместного с нашими союзниками понимания, что делать с Российской Федерацией (а на самом деле империей). Сегодня никто не имеет такого понимания, а Украина заинтересована в этом больше всех — нам ведь нужна гарантия, что с северо-востока больше не будет угрозы. Сегодня Украина стала субъектом мировой политики благодаря невероятной устойчивости украинской армии, государства и общества, поэтому мир ожидает прежде всего нашего видения.

Поэтому я очень рад, что Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению вопрос создания Временной специальной комиссии по вопросам разработки основных принципов государственной политики относительно взаимодействия с национальными движениями малых и коренных народов РФ. Этот механизм заложен в статье 89 Конституции Украины.

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Согласно установленной законом процедуре, все фракции выдвинули своих представителей. Постановление #9617 уже прошло профильный комитет — Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины. Осталось рассмотреть на ближайшем пленарном заседании, и я надеюсь, что это уже скоро.

Такое решение позволит институционализировать разработку государственной политики в этой новой и важной для нашей победы сфере. Состав будущей комиссии вдохновляет и придает уверенности, что там все пойдет по лучшему для Украины пути.

Пожалуйста, попросите поддержать народных депутатов.

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Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии

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