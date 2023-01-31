Продолжает быть Героем Украины российский гражданин Вячеслав Богуслаев, сидящий сейчас в СИЗО за измену.

Героем Украины остается член партии "Единая Россия" Александр Баталин, крымский коллаборант.

У нас есть Герой Украины Борис Билаш, недопоэт-регионал, главной заслугой которого перед государством было вылизывание немаленькой задницы Виктора Януковича.

Награждены нашим государством народные артисты Украины Филипп Киркоров, Ани Лорак и Таисия Повалий, сейчас поющие на концертах в Москве.

Все они и многие другие упыри обладают государственными наградами: орденами, медалями, званиями "Герой Украины" и "Заслуженный/народный артист/художник/и так далее". И всё это неправильно.

Все! Это! Неправильно!

Не может быть, чтобы Героями страны одновременно были и Бойко, и командир погибшего батальона, который вывел своих морпехов из окружения. Или/или. Или живое, здоровое пророссийское животное, звавшее сюда Россию – или погибший молодым, исправляя последствия предыдущего действия

Потому что не может быть, чтобы Героями страны одновременно были и Бойко, и погибший командир батальона, выводя своих морпехов из окружения. Или/или. Или живое, здоровое пророссийское животное, звавшее сюда Россию – или погибший молодым, исправляя последствия действий предыдущего.

И с этим нужно что-то делать.

Помехой остается ст. 16 закона "О государственных наградах", которая дает ровно одну возможность: "Лишение государственных наград может быть проведено Президентом Украины только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом". Один законный способ и все, точка.

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Но это не совсем так. Есть, по крайней мере, еще два пути.

Один – когда личность загоняют под санкции. Это серый путь, но он работает. Минусы этого пути – это путь в обход. Санкции – не для того, санкции – это преимущественно экономический инструмент. Это микроскоп, и забивать им гвозди, даже в чей-то гроб, по крайней мере, нелогично. Награды и звания – это вопрос не экономики, а морали. Вряд ли логично загонять под экономические санкции какого-нибудь алкаша-шахтера из Луганска, получившего Героя из рук Виктора Федоровича и оставшегося после начала войны дома бухать и фотографироваться с российскими боевиками.

Еще один минус этого пути – санкции долго. Не буду рассказывать, какой механизм принятия санкций у нас используется с начала Великой Войны (скажу только, что этот механизм существенно отличается от того, какой прописан в Законе Украины "О санкциях"), но это действительно долго. И очередь до условной Ани Лорак дойдет нескоро.

Второй путь – через суд (как вышеупомянутый Виктор Федорович забирал звание Героя у Бандеры и Шухевича), но законного там было мало, а незаконно – неправильно. Нельзя решать вопросы морали аморальным путём.

Я предлагаю найти третий путь.

Я предлагаю найти третий путь. "Лишение государственных наград может быть проведено Президентом Украины в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом, или решением Верховной Рады по представлению Президента Украины или не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины".

Предлагаю тем народным депутатам, которые заинтересованы в скорейшем решении морального вопроса о награжденных государственными наградами пророссийских чертях, представить проект изменений в Закон Украины "О государственных наградах" такого содержания.

Статью 16 Закона Украины "О государственных наградах" выложить такой редакции:

"Лишение государственных наград может быть проведено Президентом Украины в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом, или решением Верховной Рады по представлению Президента Украины или не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины".

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Это не уничтожает нынешний принцип, по которому государственные награды идут от президента Украины, и соответственно — лишение наград тоже должно уходить от него, но ставит предохранитель в виде парламента в случае, если президент захочет лишить наград достойную персону. А возможность предоставления третью конституционного состава (это 150 депутатов) дает возможность оппозиции инициировать процесс, если власть не захочет этого делать самостоятельно.

Поэтому я предлагаю народным депутатам подать соответствующие правки в закон и немедленно после принятия этих изменений начать процесс лишения Бойко, Богуслаева и других анилорак государственных наград, и в первую очередь – звание Героев Украины.

Пора. Давно пора.

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Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократический Топор".

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