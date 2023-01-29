Для того, чтобы "вражеские ИПСО" и "агенты кремля" не топтали бедного министра обороны, руководителя ГУР и других вельмож, нужно немного: не покупать яйца по 17 гривен и картошку по 22, а после того не нести дичь, что яйца продаются килограммами и произошла "техническая ошибка" в экселе или в бухгалтерской программе.

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А также не нести разную ху*ту о "раке Путина", его двойниках, переворотах российских олигархов и ракеты, которые должны были закончиться 4 обстрела назад, и другую неадекватную бредятину, характеризующую качество работы службы и адекватность руководителя.

Простите, потому что не у всех память, как у золотой рыбки.

И тогда никакая "враждебная ИПСО" не подкопается.

А все остальное как раз и похоже на "вражескую ИПСО", точнее, на типичное поведение "той стороны".

Абсолютные параллели в методах и инструментах вместо адекватных публичных объяснений и адекватных публичных действий не дают иного выбора здоровым людям, как только воспринимать соответствующих персонажей через призму аналогии с врагом.

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Которая постоянно говорит о последствиях, забывая сказать о причинах (обстреляли Бамбас, забывая, что обстреляли его потому, что вы пришли на нашу землю) и охотится на ведьм в виде иностранных агентов.

И абсолютные параллели в методах и инструментах, вместо адекватных публичных объяснений и адекватных публичных действий, не дают иного выбора здоровым людям, как только воспринимать соответствующих персонажей через призму аналогии с врагом, тем более что их действия, их поведение и их объяснения очень далеки от европейских практик.

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Об авторе. Mason Lemberg (псевдоним) – политический обозреватель.

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