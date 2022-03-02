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Что делать при обстреле: Центр противодействия дезинформации обнародовал инструкцию
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил о том, как следует действовать во время обстрелов
Об этом говорится в сообщении Центра в Telegram.
Если обстрел на улице:
- ложитесь на землю, накрывайте голову руками, откройте рот – это убережет от контузии;
- найдите ближайшее укрытие со стороны, противоположной тому, откуда стреляют, например, подъезд дома и подземный переход;
- если в поле зрения нет укрытия, просто ложитесь на землю, закрыв голову руками.
Если обстрел начался, когда Вы находились в помещении, необходимо взять самое необходимое и спуститься в укрытие (подвал). Не пользуйтесь лифтом, нужно спускаться по лестнице.
"Если вы все же в квартире, помните: самыми крепкими местами жилья являются углы, особенно углы несущих стен", - напомнили в Центре.
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