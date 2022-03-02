Что делать при обстреле: Центр противодействия дезинформации обнародовал инструкцию

Об этом говорится в сообщении Центра в Telegram.



Если обстрел на улице:

ложитесь на землю, накрывайте голову руками, откройте рот – это убережет от контузии;

найдите ближайшее укрытие со стороны, противоположной тому, откуда стреляют, например, подъезд дома и подземный переход;

если в поле зрения нет укрытия, просто ложитесь на землю, закрыв голову руками.

Если обстрел застал вас в транспорте, следует немедленно остановиться, отбежать от дороги и лечь на землю. Не предназначены для укрытия места под транспортом (грузовиком, автобусом, автомобилем).Если обстрел начался, когда Вы находились в помещении, необходимо взять самое необходимое и спуститься в укрытие (подвал). Не пользуйтесь лифтом, нужно спускаться по лестнице."Если вы все же в квартире, помните: самыми крепкими местами жилья являются углы, особенно углы несущих стен", - напомнили в Центре.