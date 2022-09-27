Что делать после ядерного взрыва и как получить минимальную дозу радиации: советы от Сергея Згурца
Сергей Згурец рассказал, как радиация повлияет на место удара и что делать людям, чтобы получить минимальную дозу радиации
Об этом Сергей Згурец пишет в своей колонке для Еспресо.
По его словам, следует помнить, что ядерный взрыв и взрыв на ЗАЭС – это разные вещи. Их объединяет только первая острая фаза.
"В обоих случаях речь идет о выбросе огромного количества радионуклидов, которые в первые минуты и часы обладают чрезвычайно высокой активностью и создают максимально большую дозу. Она, как проникающая доза радиации, будет вредить здоровью людей", - отмечает Згурец. После окончания острой фазы люди будут получать радиацию из осадков, которые будут ложиться на воду, почву и попадать на пищевые продукты.
Во время острой фазы людям желательно спрятаться в подвале во избежание проникающей радиации. Если укрытия нет, то подойдут дома с закрытыми окнами.
"Это могут быть подвалы, бетонные бункеры, чтобы пережить эту активную фазу и получить минимальную дозу проникающей радиации. Если нет такой возможности, то это дома с плотно закрытыми окнами, форточками", - советует Згурец.
Во время фазы радиоактивных осадков лучше не выходить на улицу самим и не выпускать детей. Они особенно сильно воспринимают радиацию.
Если вам все же придется выходить на улицу в небольших расстояниях от эпицентра взрыва, Сергей Згурец рекомендует надевать респираторы, чтобы не вдыхать радиоактивную пыль. Необходимо мыть руки и продукты, выращенные в наших садах. Также желательно следить за ветром.
Згурец отмечает, что наибольшая зона поражения при использовании боеприпаса в 10 килотонн – 4,5 км. Именно на таком расстоянии будет действовать ударная волна. Однако радиация будет распространяться дальше на десятки и сотни километров от этого расстояния, как после Чернобыля и Фукусимы. Первым после взрыва улетит радиоактивный йод. Также будет распространяться самый длительный фактор загрязнения – радиоцезий.
"Радиоцезий – радионуклид, которого будет больше всего выделяться и который будет самым длительным фактором загрязнения, он в результате своей летучести будет распространяться далеко. Разрушение не столь будет опасно в дальнейшем, как эта радиация", - пишет Згурец.
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