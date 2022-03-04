Что делать, когда нет водоснабжения: Минздрав обнародовал рекомендации
Минздрав обнародовал советы, что делать при невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Необходимо использовать питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев), пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии, фасованную бутылированную воду и воду в емкостях для индивидуального использования.
Хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях, обязательно обозначить бирками с обозначениями "Вода обеззараженная для питья", "Вода для технических нужд", "Вода для хозяйственных нужд" и сделать 2-3-суточный запас.
Воду из открытых водоемов следует использовать только для технических целей.
Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не менее 10 минут с момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.
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