Что делать киевлянам, если укрытие закрыто во время воздушной тревоги | Объяснение КМВА

Об этом сказал первый заместитель начальника КМВА генерал-майор Владимир Кидонь.

Владимир Кидонь посетил одно из убежищ гражданской защиты в Святошинском районе, на которое от местных жителей поступило немало жалоб. Это укрытие было закрыто во время тревог, а балансодержатель самовольно выбросил вещи людей, которые они оставляли в укрытии.

"В ходе последних российских атак было обнаружено, что не все укрытия открыты для киевлян. Это не системная проблема Киева, а точечные вопросы. Все проблемные объекты будут своевременно выявляться и к сооружениям гражданской защиты будет обеспечиваться беспрепятственный доступ", - отметил Кидонь.

По его словам, если во время воздушной тревоги укрытие закрыто, то нужно позвонить по телефону 101 или 1551. Спасатели будут приезжать и открывают укрытие собственноручно.

"Нет главнее задачи, чем сохранение жизни и безопасность людей. Киевская городская военная администрация делает и будет делать все необходимое, чтобы каждый киевлянин чувствовал себя защищенным", - сказал Владимир Кидонь.

4 мая Кабинет Министров утвердил выделение местным бюджетам средств на обустройство безопасных условий в заведениях общего среднего образования











