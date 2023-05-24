Что делать киевлянам, если укрытие закрыто во время воздушной тревоги | Объяснение КМВА
Все проблемные объекты Киева будут своевременно віявляться и к сооружениям гражданской защиты будет обеспечиваться беспрепятственный доступ
Об этом сказал первый заместитель начальника КМВА генерал-майор Владимир Кидонь.
Владимир Кидонь посетил одно из убежищ гражданской защиты в Святошинском районе, на которое от местных жителей поступило немало жалоб. Это укрытие было закрыто во время тревог, а балансодержатель самовольно выбросил вещи людей, которые они оставляли в укрытии.
"В ходе последних российских атак было обнаружено, что не все укрытия открыты для киевлян. Это не системная проблема Киева, а точечные вопросы. Все проблемные объекты будут своевременно выявляться и к сооружениям гражданской защиты будет обеспечиваться беспрепятственный доступ", - отметил Кидонь.
По его словам, если во время воздушной тревоги укрытие закрыто, то нужно позвонить по телефону 101 или 1551. Спасатели будут приезжать и открывают укрытие собственноручно.
"Нет главнее задачи, чем сохранение жизни и безопасность людей. Киевская городская военная администрация делает и будет делать все необходимое, чтобы каждый киевлянин чувствовал себя защищенным", - сказал Владимир Кидонь.
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