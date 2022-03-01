Что делать, если вы увидели вражеские ДРГ или диверсантов: СБУ опубликовала инструкцию

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение СБУ.



Так, стоит обращать внимание, что подозрительные лица говорят с русским акцентом, не ориентируются на местности, снимают фото или видео территории, ставят метки или просят мобильный, чтобы позвонить.



Необходимо запомнить их приметы - например, одежду и внешность. Не следует показывать им документы и указывать дорогу или давать телефон для звонка.



Если Вы все-таки дали подозрительному лицу телефон, зафиксируйте номер, на который звонили.



СБУ призвала всеми доступными способами информировать службу о времени и месте, где вы видели вероятных диверсантов - их количество, содержание разговора, номера, цвет и марки автомобилей, направление движения, приметы.



Служба просит сразу сообщить в чат-бот СБУ в Telegram или на контактные телефоны терробороны ВСУ в Вашем регионе или по номеру 102.



Если рядом есть представители терробороны ВСУ или правоохранители, в службе советуют попытаться сразу задержать диверсантов. Делать это стоит, только если Вы уверены в своих силах и имеете многочисленное преимущество над врагом.







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