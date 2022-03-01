Что делать, если вы увидели вражеские ДРГ или диверсантов: СБУ опубликовала инструкцию
Служба безопасности обнародовала инструкцию для предотвращения перемещения оккупантов вглубь украинских территорий
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение СБУ.
Так, стоит обращать внимание, что подозрительные лица говорят с русским акцентом, не ориентируются на местности, снимают фото или видео территории, ставят метки или просят мобильный, чтобы позвонить.
Необходимо запомнить их приметы - например, одежду и внешность. Не следует показывать им документы и указывать дорогу или давать телефон для звонка.
Если Вы все-таки дали подозрительному лицу телефон, зафиксируйте номер, на который звонили.
СБУ призвала всеми доступными способами информировать службу о времени и месте, где вы видели вероятных диверсантов - их количество, содержание разговора, номера, цвет и марки автомобилей, направление движения, приметы.
Служба просит сразу сообщить в чат-бот СБУ в Telegram или на контактные телефоны терробороны ВСУ в Вашем регионе или по номеру 102.
Если рядом есть представители терробороны ВСУ или правоохранители, в службе советуют попытаться сразу задержать диверсантов. Делать это стоит, только если Вы уверены в своих силах и имеете многочисленное преимущество над врагом.
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