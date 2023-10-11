Что делать, если укусило или поцарапало бешеное животное: алгоритм действий от Минздрава

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и после появления симптомов становится неизлечимым – 100% больных умирают", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что заболеть бешенством человек может после укуса или царапин инфицированного животного, а также ерез его слюну. В то же время через кровь или мочу животных бешенство не передается.

Что делать, если укусило или поцарапало животное

Минздрав советует тщательно (не менее 10 минут) промывать место поражения проточной водой с хозяйственным мылом.

Затем следует как можно быстрее обратиться в травмпункт за медицинской помощью для проведения при необходимости прививки антирабической вакциной.

В ведомстве развенчали миф о том, что против бешенства совершают 40 уколов в живот.

"Обычно график вакцинации состоит из 5 прививок: 0-й день (день обращения к врачу), а затем в третий, седьмой, четырнадцатый и двадцать восьмой день", - рассказали у Ляшко.

Там отметили, что антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96–99% случаев и наиболее эффективна при начале курса не позднее 14-го дня с момента укуса или обслюнения.

В Минздраве отметили, что антирабическая вакцина есть в каждой области, прививки ею безплатны.

Почему это важно

В Украине участились случаи бешенства среди диких и домашних животных. Так, недавно в Винницкой области приняли решение отстреливать лис.

В селе Каменка Криворожского района Днепропетровской области зафиксировали бешенство у крупного рогатого скота, а в селе Новожитомир эту опасную болезнь диагностировали у кота. Также случаи бешенства животных были в Синельниковском, Новомосковском, Днепровском и Павлоградском районах области.

В сентябре сообщалось о 6 пострадавших в результате укусов животных в Ривненской области.