Что делать, если охватила паника в укрытии. Советы от психолога

Видео с советами опубликовали в Telegram ГСЧС.



Психолог рассказала о трех специальных техниках. Эти способы помогут отвлечься от тревоги и овладеть собой.



Техника, чтобы успокоиться "5, 4, 3, 2, 1".

назвать 5 предметов, которые расположены у вас;

прикоснуться к предметам с разной поверхностью;

послушать звуки в укрытии;

почувствовать запах;

почувствовать вкус (можно попить воды или съесть конфету).

Техника "Бабочка". Рекомендуют сложить руки в виде бабочки и положить себе на грудь. Делать поочередные легкие постукивания одной рукой, другой и обеими. Повторять 25-30 раз.



Техника дыхания. Одну руку положить на грудь, а другую на животик. Сделать глубокий вдох и вдвое длиннее выдох. Повторяйте несколько раз, чтобы стабилизировать свое состояние.



"Не пугайтесь своих эмоций и помните, это – нормальная реакция на ненормальное состояние"-, подытожили рекомендации.

Напомним, в Украине запустили телеграмм-бот первой психологической помощи и интернет-платформу "Расскажи мне".