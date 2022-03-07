Что делать, если охватила паника в укрытии. Советы от психолога
Психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям дали советы, как вести себя, когда есть ощущение паники в укрытии
Видео с советами опубликовали в Telegram ГСЧС.
Психолог рассказала о трех специальных техниках. Эти способы помогут отвлечься от тревоги и овладеть собой.
Техника, чтобы успокоиться "5, 4, 3, 2, 1".
- назвать 5 предметов, которые расположены у вас;
- прикоснуться к предметам с разной поверхностью;
- послушать звуки в укрытии;
- почувствовать запах;
- почувствовать вкус (можно попить воды или съесть конфету).
Техника "Бабочка". Рекомендуют сложить руки в виде бабочки и положить себе на грудь. Делать поочередные легкие постукивания одной рукой, другой и обеими. Повторять 25-30 раз.
Техника дыхания. Одну руку положить на грудь, а другую на животик. Сделать глубокий вдох и вдвое длиннее выдох. Повторяйте несколько раз, чтобы стабилизировать свое состояние.
"Не пугайтесь своих эмоций и помните, это – нормальная реакция на ненормальное состояние"-, подытожили рекомендации.
- Напомним, в Украине запустили телеграмм-бот первой психологической помощи и интернет-платформу "Расскажи мне".
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