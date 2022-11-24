Что делать, если исчезло эфирное вещание. Объяснение Госспецсвязи
В Госспецсвязи сообщили, где узнать новости во время отключенного эфирного вещания
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Если эфирное вещание не работает, можно воспользоваться радио, спутником и онлайн на сайтах или в соцсетях.
Радио
Включите радиоприемник в вашем автомобиле, смартфоне или найдите радиоприемник, работающий от батареек, и ищите "Украинское радио" ("Общественное") в FM или АМ-диапазоне (или на средних волнах на старых приемниках). Частоты для вашего региона.
Также трансляцию осуществляют УР-1, "Луч" и "Мелодия". Искать частоты.
Интернет-радио пользуйтесь только при наличии фиксированного Интернета. Искать на платформе и на сайте или в приложении Общественного радио: для iOS или Android.
Спутник
С начала войны украинское телевидение раскодировано на спутнике. Сигнал можно поймать спутниковым приемником или телевизором со встроенным приемником.
Параметры приема:
- спутник: Hotbird 13;
- частота: 11219 МГц;
- поляризация: H(горизонтальная);
- символьная скорость: 29900;
- коррекция ошибок: FEC 3/5.
Онлайн
На официальных каналах правительства в телеграмме или других соцсетях. Заранее найдите ближайший "Пункт несокрушимости", если у вас полностью исчезнет интернет и связь.
"Подпишитесь на официальные каналы органов государственной и местной власти, а также сектор безопасности и обороны в телеграмме или в другой удобной для вас социальной сети или мессенджере. Телеграмм сможет подгружать новости в ваш смартфон даже в условиях слабого сигнала", - пишет пресс-служба.
Обязательно выключите в настройках мессенджера автоматическую загрузку видео и фото и оставьте только необходимые каналы. Так вы снизите нагрузку на сеть.
На сайтах медиа или страницах в социальных сетях
Читайте только официальные украинские медиа и не потребляйте контент из непроверенных источников. Откажитесь от новостей в видео в пользу текстов.
Смотреть украинское телевидение можно на Youtube, на платформах Киевстар ТВ, Megogo, Omega TV, а также в приложении Дия.
"Внимание! При отсутствии фиксированного интернета откажитесь от просмотра телевидения онлайн на любых платформах даже с минимальным разрешением. Также просим отказаться от онлайн-игр и любого чрезмерного потребления мобильного трафика, лишних звонков и т.д. и может привести к тому, что в критический момент кто-то даже вы может остаться без связи", - добавили в Госспецсвязи.
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