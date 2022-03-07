ОВА и Нацполиции разрешили контролировать цены на продукты, лекарства и топливо
Пресс-релиз
Что делать, чтобы не попасть в ситуацию торговли людьми при эвакуации
Международный Координационный Штаб Помощи Украинцам, одним из направлений деятельности которого является помощь при временной эвакуации украинцев, в том числе за границу, зафиксировал некоторые случаи, когда наши беженцы едва не попали в ситуации, связанные с торговлей людьми
И призывает всех беженцев, особенно молодежь и женщин с детьми, быть внимательными и соблюдать простые правила :
- Держите при себе паспорт. Показывайте его только пограничникам при прохождении контроля. Желательно хранить его не просто в сумке, а где-то близко к телу.
- Если есть возможность – фотографируйте свой паспорт и отправьте фото людям, которым вы доверяете.
- Не садитесь в машину наедине.
- По возможности найдите информацию, кто будет осуществлять перевозку. Сфотографируйте машину, ее номер, по возможности, документы тех лиц, которые организуют перевозку.
- Договоритесь об определенном кодовом слове, знаке или сигнале, что означает опасность и потребность в помощи.
- При малейших подозрениях сообщайте в службы и/или организации: полицию, пограничников, волонтеров, работников гуманитарных миссий и т.д.
- Польша Helpline +48 22 628 99 99
- Чехия +420 222 721 810, +420 222 717 171, 8 000 777 77
- Болгария 0800 186 76
- Словакия (горячая линия для граждан Украины) +421 918 366 968
- Молдова 0 800 77 777 (звонки из Молдовы), +373 22 23 33 09 (звонки из-за границы).
- Общественная организация "La Strada Ukraine". Организация работает в нескольких направлениях, одно из них — противодействие торговле людьми. 116 123 – национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговле людьми, гендерной дискриминации. За консультациями, психологической и правовой поддержкой можно обращаться через Messenger, Telegram.
Информационная служба МКШГУ, www.dopomoga.org.ua, телефон горячей линии 380973183479.
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