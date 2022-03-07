Что делать, чтобы не попасть в ситуацию торговли людьми при эвакуации

И призывает всех беженцев, особенно молодежь и женщин с детьми, быть внимательными и соблюдать простые правила :

Держите при себе паспорт. Показывайте его только пограничникам при прохождении контроля. Желательно хранить его не просто в сумке, а где-то близко к телу.

Если есть возможность – фотографируйте свой паспорт и отправьте фото людям, которым вы доверяете.

Не садитесь в машину наедине.

По возможности найдите информацию, кто будет осуществлять перевозку. Сфотографируйте машину, ее номер, по возможности, документы тех лиц, которые организуют перевозку.

Договоритесь об определенном кодовом слове, знаке или сигнале, что означает опасность и потребность в помощи.

При малейших подозрениях сообщайте в службы и/или организации: полицию, пограничников, волонтеров, работников гуманитарных миссий и т.д.

Польша Helpline +48 22 628 99 99

Чехия +420 222 721 810, +420 222 717 171, 8 000 777 77

Болгария 0800 186 76

Словакия (горячая линия для граждан Украины) +421 918 366 968

Молдова 0 800 77 777 (звонки из Молдовы), +373 22 23 33 09 (звонки из-за границы).

Общественная организация "La Strada Ukraine". Организация работает в нескольких направлениях, одно из них — противодействие торговле людьми. 116 123 – национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговле людьми, гендерной дискриминации. За консультациями, психологической и правовой поддержкой можно обращаться через Messenger, Telegram.