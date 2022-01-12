"Что бы ни говорил Зеленский, а коррупция в госсистеме больше, чем при Януковиче, бизнес страдает": нардеп Осадчук назвал БЭБ репрессивным органом

Об этом он сказал в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой".



"История с БЭБ - это мертворожденный ребенок. К сожалению, как мы ни старались все вместе, потому что это была третья попытка ввести подобный орган, как мы ни пытались забрать все репрессивные полномочия у СБУ, Нацполиции, ГБР для того, чтобы бизнес понимал, что у нас есть одно окно, мы работаем со специальным органом. Там будет новая корпоративно-управленческая культура, это будет сервисный орган", - сказал нардеп.



По мнению Осадчука, создан еще один репрессивный орган, возглавляемый людьми из старой системы.



"Из ГФС, налоговой милиции. Это то же самое, что было годами. Что бы ни рассказывал Владимир Александрович, но фактом остается то, что коррупция на данный момент в государственной системе, наверное, еще больше, чем была при Януковиче. Бизнес страдает ежедневно", - подытожил он.

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