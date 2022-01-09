Что будет с ценой сахара в 2022 году. Объясняют эксперты

Об этом сегодня, 9 января 2022 года, сообщил сельскохозяйственный портал ArgoTer, передает Еспресо.TV.



В предыдущем году цена на сахар выросла с 13,1 гривен за килограмм до 25,4 грн. Госстат посчитал, что за январь-октябрь 2021 года подорожание составило 65,6%.



Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин убежден, что стоимость сладкого продукта будет расти для потребителей и существенно, поскольку для сахарозаводов необходим газ-уголь для сахароварения.



Поэтому рост цены сахара будет поддерживать не только мировой тренд цен, но и пиковые уровни цен энергоносителей, - отметил эксперт.



Украина является одновременно и экспортером, и импортером сахара. Поэтому цены на наших прилавках зависят напрямую от ситуации на мировых рынках. По данным Bloomberg, цены пошли вверх еще в августе. Тогда из-за неожиданных заморозков в Бразилии стало ясно, что возникнут проблемы с производством и поставкой сырья.



Специалисты прогнозируют, что цена на сахар в 2022 году будет и дальше расти. Называют две причины: высокие цены в мире и рост себестоимости производства.



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Энергетическая составляющая может достигать 60-70% в себестоимости. Кроме того, в 2022 году ожидается рост цен на минеральные удобрения, металлопрокат, строительные материалы. Это также влияет на расходы при выращивании сахарной свеклы и производство готовой продукции.



В свою очередь команда президента Зеленского хочет удержать цены за счет госрегулирования. Согласно тексту законопроекта №6374, госрегулирование коснется и сахара. Предельная торговая надбавка на эти социальные продукты питания должна составлять не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у производителя.



В пояснительной записке к законопроекту №6374 говорится, что после отмены госрегулирования в 2017 году цены на продукты питания существенно выросли. По словам автора законопроекта, нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Соломчука, стоимость некоторых из этих продуктов увеличивалась на прилавках на 50-70% ежегодно, при том что себестоимость так существенно не росла.



Такую ситуацию парламентарий считает недопустимой: "Мы сельхозстрана. Гречку, например, из оптовых складов неделю назад отпускали по 38 грн за кг, а мы видели эту упаковку в магазине по 70 грн. Извините, но нельзя спекулировать на социально значимых продуктах".





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