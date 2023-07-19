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OPINION

Что будет с Россией, когда она решится ударить по Европе

Алексей Голобуцкий
19 июля, 2023 среда
12:03
Мнение

Российский политтехнолог и террорист из "ЛНР" Марат Баширов тщательно обосновывает, что нужно ударить ракетами по Польше или Германии - и тогда Европа немедленно испугается и перестанет поддерживать Украину оружием

"Если мы будем понимать, что находимся в военном конфликте хотя бы с одной из стран НАТО, а другие ей станут помогать, то понятно, что мы начнем наносит удары по территории и Польши, и Германии, и других. А это совершенно другая история. Мы-то уже привыкли. При этом любой ракетный удар по территории Германии вызовет неимоверный социальный взрыв.

Относительно очевидного вооруженного ответа НАТО Баширов успокаивает: мол, россияне "уже привыкли". Это он о легких точечных пощипываниях пограничными дронами и Сторм Шедоу.

Как-то сомнительно, что Баширова внезапно догнало слабоумие и он совершенно "не замечает разницы" между отдельными нечастыми уколами скромными ресурсами ВСУ на достаточно узкой полосе вдоль границы (плюс отдельные такие же скромные по масштабам щипки на какую-то полтысячу километров) и ресурсами НАТО сразу по всем критическим объектам РФ на всей территории, без ограничений "на 170 км", "на 300 км".

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Но, впрочем, Украине на все обо всем за год со скрипом выдали целых 2 Петриота (которыми ВСУ все равно умудряется надежно защищать столицу). НАТО, не имея никаких признаков вероятной атаки со стороны России за считанные дни обложило Вильнюс перед саммитом ну очень скромной оборонной границей:

– Германия развернула 12 пусковых установок Patriot, которые используются для перехвата баллистических и крылатых ракет или боевых самолетов.

– Испания привезла систему ПВО NASAMS.

– Франция прислала самоходные гаубицы Caesar.

– Франция, Финляндия и Дания базировали военные самолеты в Литве.

– Британия и Франция предоставили средства борьбы с беспилотниками.

- Польша и Германия направили в Вильнюс вертолетные силы спецопераций.

– Другие страны направили оборудование для борьбы с любыми потенциальными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными атаками.

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Еще раз: это скромные меры безопасности, собранные за пару дней от всех понемногу просто для успокоения нервов членов делегаций, потому что ударенная на всю голову Россия совсем рядом. Из этого даже Баширов должен был заключить, что именно и в каких количествах посыплется на головы россиян минимум до Урала, если, не дай Бог, какой-то кретин действительно направит хоть одну ракету прицельно по "центрам принятия решений", как в Кремле это любят называть.

Итак, это игра. Кого и на что подобными призывами (а Баширов не единственный) хотят подтолкнуть? Побуждать к успешному мятежу чужими руками? Или еще что-нибудь?

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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