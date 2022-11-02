Что будет с Россией? Дискуссия Киевского форума безопасности. В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Онлайн-дискуссия из серии "Борьба за Украину", посвящена на этот раз ситуации в России, новой волне агрессии Путина и перспективам распада Российской империи
Участники дискуссии:
Мириам Ланская, старший директор по делам России и Евразии Национального фонда поддержкуи демократии (США).
Майкл Ходарковский, профессор истории Чикагского университета Св. Лойолы.
Джеймс Шерр, старший сотрудник Эстонского института внешней политики.
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума безопасности.
Данила Лубкивский, директор Киевского форума безопасности.
В центре обсуждения три главных вопроса:
- О чем свидетельствуют последние заявления и террористические действия российского диктатора и как они оцениваются в мире? Как должно реагировать международное сообщество?
- С чего начнется распад Российской империи и какое будущее ждет Россию?
- Какую ответственность должна понести Россия за преступления против человечества и как преодолеть глобальный вызов рашизма?
С начала полномасштабной войны России против Украины Киевский форум безопасности начал онлайн-цикл "Борьба за Украину".
За это время его участниками стали заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, герой Азовстали Святослав Паламар (Калина), заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эплбаум, президент Национального фонда поддержки демократии (США) Дэймон Вилсон, американские генералы Филипп Бридлав, Уэсли Кларк, Дэвид Петреус, послы Майкл Карпентер, Джон Гербст, Дэниел Фрид, Майкл МакФол, Этьен де Понсен и многие другие известные иностранные и украинские деятели.
Киевский форум безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
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