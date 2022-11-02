Что будет с Россией? Дискуссия Киевского форума безопасности. В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Участники дискуссии:

Мириам Ланская, старший директор по делам России и Евразии Национального фонда поддержкуи демократии (США).

Майкл Ходарковский, профессор истории Чикагского университета Св. Лойолы.

Джеймс Шерр, старший сотрудник Эстонского института внешней политики.

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума безопасности.

Данила Лубкивский, директор Киевского форума безопасности.

В центре обсуждения три главных вопроса:

О чем свидетельствуют последние заявления и террористические действия российского диктатора и как они оцениваются в мире? Как должно реагировать международное сообщество?

С чего начнется распад Российской империи и какое будущее ждет Россию?

Какую ответственность должна понести Россия за преступления против человечества и как преодолеть глобальный вызов рашизма?

С начала полномасштабной войны России против Украины Киевский форум безопасности начал онлайн-цикл "Борьба за Украину".

За это время его участниками стали заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, герой Азовстали Святослав Паламар (Калина), заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эплбаум, президент Национального фонда поддержки демократии (США) Дэймон Вилсон, американские генералы Филипп Бридлав, Уэсли Кларк, Дэвид Петреус, послы Майкл Карпентер, Джон Гербст, Дэниел Фрид, Майкл МакФол, Этьен де Понсен и многие другие известные иностранные и украинские деятели.

Киевский форум безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.