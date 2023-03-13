Первое. В результате поражения в России начнется реальная смута – она фактически развалится в клочья. Количество кусков будет прямо пропорционально количеству олигархических группировок, крупных феодалов или генералов, которые смогут сформировать свои собственные армии.

Второе. Между этими кусками будет война. Новые границы, стратегические ресурсы, активы, сферы влияния. Самый сильный захватит самый большой кусок. Москва погрузится в постоянные уголовные столкновения и в то же время станет местом непрерывных социальных взрывов вокруг межэтнических и религиозных разногласий.

Москва погрузится в постоянные уголовные столкновения и в то же время станет местом непрерывных социальных взрывов вокруг межэтнических и религиозных разногласий.

Третье. В середине новых образований также будет жестокое силовое противостояние за власть. Криминалитет, военные, бывшее ФСБ будут рвать друг друга на куски за титул царя локальной горы.

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Четвертое. "Простой русский народ" лишится даже той призрачной безопасности и перспектив, которые есть сейчас. Путин часто пугал россиян 1990-ми? Теперь они будут казаться русским земным раем и годами невероятного благосостояния.

Добрые американцы снова будут спасать голодных невежд "ножками Буша" и дешевыми куриными сосисками из очередной гуманитарной миссии

Пятый. Добрые американцы снова будут спасать голодных невежд "ножками Буша" и дешевыми куриными сосисками из очередной гуманитарной миссии. Очереди и драки за распределение гуманитарки станут обыденностью для большинства россиян.

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Будет еще много. А вот Украина россиян уже не будет волновать. Не до нас будет им. Ой, не до нас.

Это будет не завтра. Еще произойдет множество событий. Нас ждет еще много крови и слез. Но такой финал уже запрограммирован. Эта империя уже несколько раз сама себя подрывала. На этот раз она окончательно умрет.

Я художник. Я так вижу.

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Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевраде

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