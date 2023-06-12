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OPINION

Что будет с Пригожиным и почему молчит Путин?

Вадим Денисенко
12 июня, 2023 понедельник
12:02
Мнение Вадим Денисенко

Пригожин перешел очередную красную линию. В этот раз он просто предупредил: если Шойгу решит рейдернуть Вагнер, то Шойгу погибнет

Заявление прозвучало в ответ на то, что Минобороны решило заставить всех "добровольцев" записаться в ряды вооруженных сил РФ.

Война на двоих

Начнем с того, что Пригожин очень прямолинейно намекает на то, что Шойгу самостоятельно не может что-то рейдернуть (он его прямо называет "тувинский дегенерат"). Кто же тогда стоит за Шойгу? Как бы это странно ни звучало, пока никто. Пока — это война Но вокруг ходит масса шакалов, которые хотели бы и Вагнер рейдернуть, и получить кресло Шойгу.

Зачем Пригожин курит Суровикина?

В своем выступлении Пригожин заявляет, что он выполнял приказы только Суровикина и последний является единственным умным генералом. Причин такого акцентированного упоминания может быть три: во-первых, Суровикин и так имеет натянутые отношения с Герасимовым и не исключено, что его могут "уйти" вместе с Вагнером и это игра на опережение. Во-вторых, это может быть полем для маневра, когда придет время "Ч". При крайней необходимости можно "провести переговоры" Суровикин — Пригожин, и первый пообещает выполнить какие-то требования, а последний сможет выйти из ситуации, не потеряв лицо. И третий вариант: Пригожин просто цинично употребляет Суровикина.

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Пригожина в губернаторы

Вчера появилась версия, что Пригожину предложат должность губернатора, чтобы загнать его в стойло. Относительно стойла мы видели пример Саакашвили, когда губернаторство не мешало ему говорить все, что вздумается. Можно только представить о каких коррупционных схемах будет говорить губернатор Пригожин, если слухи о его губернаторстве хоть немного правдивы.

Молчать и ждать в уголке, это отличительная черта Путина. Будучи трусом отродясь, он, кроме всего прочего, боится принимать решения

Почему Путин пока молчит?

Молчать и ждать в уголке, это отличительная черта Путина. Будучи трусом отроду, он, кроме всего прочего, боится принимать решения. И боится расставаться с людьми. Но здесь есть еще одна вещь: конфликт Пригожин-Шойгу, задумывавшийся, как и масса подобных конфликтов, как история, когда натравливаются между собой люди, которые грызут друг друга и ждут пока Путин разрулит ситуацию. На этот раз Путину нужно было бы, чтобы кто-нибудь легко троллил генералов, чтобы их энергия шла не на дворцовые игры, а на войну друг с другом. И здесь ситуация перестала быть штатной. Нужно принимать очень неприятное для Путина резкое решение, когда ему ставят ультиматум: или один или другой. Он в силу своего психотипа такие ультиматумы не выносит. И потому держит паузу.

Пригожин vs Кадыров

Несколько месяцев назад, Кадырова, который начал играть в свои политические игры, и даже стал примерять на себя форму руководителя нацгвардии, выбросили обратно в Чечню. В достаточно жесткой форме ему указали на его место, и он принял эти правила игры.

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Нынешняя ситуация с Пригожиным – это шанс для Кадырова снова вернуться в общероссийскую повестку дня. Более того, он самостоятельно взял на себя роль пса царя, который лает на тех, кто мешает царю

Нынешняя ситуация с Пригожиным – это шанс для Кадырова снова вернуться в общероссийскую повестку дня. Более того, он самостоятельно взял на себя роль пса царя, который щелкает на тех, кто мешает царю. Но первый свой "гав" Кадыров сделал слишком примитивно и получил ответ, что пригожинцы помнят первую и вторую чеченские войны, и на чьей стороне воевал клан Кадырова. Пригожин открыто стал говорить о противопоставлении россиян и чеченцев в нынешних реалиях.

Если отбросить околополитическую трескотню, существует высокая вероятность, что чеченцы и вагнеровцы в ближайшем будущем могут стать конкурентами в криминальном мире России. За этим следует следить, конечно, но межэтнический уголовный передел России никто не отменял. Пригожин первым начал громко говорить о недовольстве господствующей ролью чеченцев в этом мире.

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Что будет дальше?

Система построена так, что никто не понимает, что делать без указания Путина, пока не желающего принимать никаких решений. Идеальный выход – убить Пригожина. Но нет команды от Путина.

Однако сам Шойгу, если можно так выразиться, поставил Путину ультиматум: к 1.07 должен быть окончательно решен этот вопрос. Точнее, это сам Путин устами Шойгу, передал Пригожину привет и сказал, что к 1.08 ты должен завершить этот цирк. Поэтому с большой долей вероятности можем говорить, что Путин до 1.08 будет молчать.

Даже передав своих зэков под Минобороны он никак не упускает политических возможностей по критике Минобороны (ежедневно будет рассказывать, как послали на верную смерть кого-то, например)

Что будет делать Пригожин? Выше уже писал, что у него есть запасной вариант передать часть вагнеровцев в Минобороны под личные гарантии Суровикина, что перед ними выполнят все условия. Но при этом не стоит забывать, что военные способности вагнеровцев сейчас относительно невелики. И даже передав своих зэков под Минобороны он никак не упускает политических возможностей по критике Минобороны (ежедневно будет рассказывать, как послали на верную смерть кого-нибудь, например).

После 1:08 он все равно останется в политике. И тут мы возвращаемся к главному: даст ли Путин указание на ликвидацию (арест, об этом писал несколько дней назад) Пригожина? И ответ здесь прост: пока Путин не будет испытывать персональную угрозу — не даст. Ибо Пригожин для него пока является частью системы равновесий (относительно минобороны и Кадырова прежде всего).

Итак, шоу должно продолжаться. Хотя черных лебедей никто, конечно, не упразднял.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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