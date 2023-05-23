Когда Шевченковскую премию скандально не вручили и даже не объявили ее лауреатов, ни до 9 марта, ни собственно 9 марта, тогдашний глава Шевченковского комитета Юрий Макаров сообщил, что все торжества переносятся на 22 мая, "день перезахоронения Кобзаря".

Оказалось, что в Офисе Президента понимают торжества по-своему.

О Шевченковском комитете сегодня действительно вспомнили. И... опубликовали Указ Президента о назначении нового главы Шевченковского комитета (им стал Евгений Нищук).

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И этот новый председатель должен подать президенту предложения по новому составу Шевченковского комитета.

Вот это праздник так праздник.

А с лауреатами этого года (имена которых, под давлением общественности, комитет все же обнародовал 11 марта) как теперь будет?

Разве у нас президент уже, как когда-то Сталин, стал "корифеем всех наук, искусств и ремесел" и сам может решать, выполнять ли ему решение Шевченковского комитета или не выполнять?

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Разве у нас президент уже, как когда-то Сталин, стал "корифеем всех наук, искусств и ремесел" и сам может решать, выполнять ли ему решение Шевченковского комитета или не выполнять?

Остается надеяться, что новый состав Шевченковского комитета поставит своей задачей № 1 завершение истории с лауреатами этого года, и уже потом будет переходить к любым другим вопросам.

Правильно, господин Евгений?

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Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.

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