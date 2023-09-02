Чтиво для взрослых, что в наших руках и рецепты из аниме - 5 книг, где рушатся мифы

Юрий Клименко, Александр Потехин. Геополитика против безопасности: союзническое сдерживание агрессии в Европе ХХ – начале ХХІ ст.

Главная идея этой книги – доказать, что старое правило о разнице между уличной потасовкой и поединком на ринге до сих пор остается актуальным. И что ботаны (мирные народы) должны предпринимать против гопников (варваров-агрессоров) какие-либо другие действия, чем "цивилизованное" сопротивление. Поэтому в книге Юрия Клименко и Александра Потехина "Геополитика против безопасности: союзническое сдерживание агрессии в Европе ХХ – начале ХХІ ст." (К.: Дух и Литера) нам напоминают, как в "Конце истории" Фукуямы центральным действующим лицом мировой политики и экономики возник особый вид - человек давосский - рациональный гражданин мира, технократ с экономическим мышлением, а по мнению его оппонентов полномасштабное вторжение России в Украину произошло из-за того, что "Путин не уважает человека давосского. Он думает: человек давосский слаб, а он силен. Человеку давоскому не хватает смелости защищать то, что он имеет за свое. Путин считает, что человек давосский мало за что может пролить собственную кровь". В этой книге впервые в мировой историографии и политологии сделана попытка осветить с позиций институционального либерализма опыт создания и функционирования военно-политических союзов, определить их влияние на европейскую безопасность ХХ – начала ХХІ века. Оценивая способность союзов стабилизировать международную ситуацию путем вооруженного сдерживания агрессора, авторы дискутируют со сторонниками геополитики и схожего с ней политического реализма. Кстати, по поводу упомянутого Фукуямы. "Вторжение России в Украину предвещает еще больше беспорядков и насилия, - напоминает он. - Если Путин приведет Россию к катастрофе - военному и экономическому провалу, останется шанс снова усвоить либеральный урок о том, что не ограничена законом власть. ведет к национальной катастрофе, и возродить идеалы свободного и демократического мира. То есть снова все на ринг?



Ха-Джун Чанг. Плохие самаряне. Миф о свободной торговле и неизвестная история капитализма



"Книга для взрослых, но не эротическая, а экономическая", - замечает по этой книге Владимир Вятрович. Поэтому в исследовании профессор Кембриджа Ха-Джун Чанга "Плохие самаряне. Миф о свободной торговле и неизвестной истории капитализма" (К.: Наш Формат) перед нами раскрывается подлинная история становления клуба богатых стран - жестокая битва империй и колоний за экономический суверенитет, технологии собственную промышленность и рынки сбыта. При этом было и военное принуждение к неравноправным договорам и отмене ввозных пошлин, и запрет колониям обрабатывать собственное сырье, и бесстыдный протекционизм богатых стран, и воровство патентов и технологий. То есть времена колониализма миновали, но цинизм в международной экономике не исчез. Такие международные организации, как МВФ, Всемирный банк и ВТО, сознательно или нет, продолжают упорно советовать бедным странам безоговорочно открывать рынки, отменять ввозные пошлины и не развивать собственной промышленности. Ранее такие советы подкреплялись пушечными выстрелами, теперь – неолиберальной экономической теорией. Неудивительно, что автор множеством исторических примеров доказывает, что войти в клуб богатых стран - это значит жестко защищать национальные интересы, не принимать на веру советы богатых стран, жертвовать краткосрочными потребительскими выгодами ради развития собственной промышленности. И главное – не бояться взять собственную судьбу в собственные руки. Спросим, как это касается Украины? "Украина нуждается в национализме, - подсказывает вышеупомянутый Вятрович. - Сейчас для победы в войне, потому что он - лучший антидот от яда российского империализма. Национализм объединяет украинцев вокруг того уникального в нашей культуре и истории, что хочет уничтожить враг, чтобы разрушить наше государство и нацию. Национализм побуждает нынешнее поколение украинцев быть готовым к жертвам (ресурсам, времени, здоровью или даже жизни) ради будущих поколений, но Украина потребует национализма и для восстановления после войны, потому что он о взрослом понимании реальности, где сильное и влиятельное в мире украинское государство нужно только нам".



Сергей Корсунский. Как нации восстанавливаются: опыт Восточной Азии

Эта книга так же важна для нашего будущего. Можно сказать, что исследование Сергея Корсунского "Как нации восстанавливаются: опыт Восточной Азии" (Х. Виват) вообще похоже на план по возрождению. Автор напоминает, что войны меняют мир: влекут за собой распад империй и трансформацию альянсов, обнаруживают природу глобальных социально-политических систем. Так же сейчас мы становимся свидетелями краха последней из империй, едва ли не самой бессмысленной из них, какое бы то ни было официальное название этого государства, - Российского. Речь идет об окончательном освобождении Украины от колониального своей сущностью ига. Впереди – восстановление: послевоенное восстановление и модернизация разрушенной инфраструктуры, создание современных промышленных производств, обновление социально-гуманитарной сферы. Проблем, которые украинцам предстоит решить после победы, немало. Однако, как доказывает автор, опыт Японии, Республики Кореи, Китая и Вьетнама, восстанавливавшихся и восстанавливавшихся после стихийных бедствий и разрушительных войн, свидетельствует: путь от войны к устойчивому миру и порядку можно преодолеть, если нация едина, а планы восстановления разработаны с учетом лучших мировых практик. Страны Восточной Азии, с их сложной историей и бурным настоящим, уже проложили дорогу. Таким образом, в этой книге нам расскажут, как государства поднимались, возрождались и становились движущей силой мировой экономической системы, и это опыт, достойный изучения. "Опыт восстановления стран Африки и Азии, пострадавших от войн во второй половине ХХ века, - констатирует автор, - свидетельствует также, что просто сформулировать потребности в восстановлении недостаточно, важно также определить оптимальную последовательность возобновляемых действий, то есть четко определить, что именно нужно или не нужно делать в конкретный момент времени, синхронизировать масштабные проекты восстановления, оптимально распределить ресурсы".



Юстейн Гордер. В настоящее время мир в наших руках. Философия жизни

Эта книга напоминает историю о письмах из тюрьмы отца Индиры Ганди своей дочери. Впоследствии они были опубликованы отдельным изданием, став своего рода учебником мировой истории и культуры. Тем не менее, "Сейчас мир в наших руках. Философия жизни" Юстейна Гордера не об истории. Хотя принцип изложения важных вещей доступным способом невольно напоминает об индийском предтече. "Я должен вам кое-что рассказать, а также хочу познакомить вас с рядом взглядов, - начинается этот рассказ. - Речь идет о взглядах на жизнь, человеческую цивилизацию и наш хрупкий мир во Вселенной. В то же время я пытаюсь сосредоточиться на одной конкретной теме за раз.Также в процессе я задаю вам вопросы.На некоторые из них я и сам не знаю ответа, но на многие другие вы когда-нибудь сможете ответить, если будете читать (и будете перечитывать!) этот письмо в конце столетия". Таким образом, в формате литературного рассказа автор освещает свою концепцию философии жизни современного человека с его большими возможностями и немалыми вызовами, с его деятельным и креативным воображением, способным продуцировать цивилизационные блага, и в то же время умножать опасения и тревоги о завтрашнем дне. Норвежский писатель (кстати, автор романа "Мир Софии") с присущей ему легкостью дает простые и честные ответы на сложные вечные вопросы, связанные с попытками понять мир, появление земной цивилизации, тайну природы, которые он органично переплетает с размышлениями о религии, жизни, любви и смерти. И самый сложный для автора вопрос: сумеем ли мы, здесь и сейчас, позаботиться о будущем нашей планеты?



Диана Олт. Рецепты из аниме. Пища ваших любимых персонажей: от бенто до якисоби

Истории книгоиздания хорошо известна традиция публиковать рецепты блюд из меню любимых героев. В свое время уже увидели свет рассказы о кулинарных подробностях из романа "Три мушкетера", кабинетных приключениях Шерлока Холмса, даже привередливой гастрономии школы, где учился Гарри Поттер с ее "деликатесами" вроде конфет со вкусом ушной серы. Так же книга "Рецепты по аниме. Еда ваших любимых персонажей: от бенто до якисоби" Дианы Олт (К.: Mal'opus) научит готовить вкусные блюда, присутствующие в более чем 500 ваших любимых аниме. Ведь мало того, что японская анимация обладает блестящим дизайном, выразительными персонажами и увлекательными сюжетами, она еще и всегда переполнена аппетитной пищей, которую художники старательно вырисовывают. Например, желали ли вы когда-нибудь вместе с любимыми персонажами отведать цветные данго, горячий рамен или пухленькие мочи? И не верьте тому, кто говорит, что вместе с такой кулинарной книгой, как эта, нельзя легко воплотить эти желания. В самом деле, почему нет? Таким образом, нам предлагают отправиться в гастротур популярными аниме-тайтлами, узнать, чем лакомятся любимые персонажи, и научиться готовить эти блюда на дому. Книга содержит такие рецепты: "Темпура из "Клинок, который уничтожает демонов", мисо-рамен чашу из "Наруто", рисовую кашу из "Принцесса Мононоке", онигири из "Корзина фруктов", такие из "Моя Академия Героев", ханами данго из "Кланнад" и многие другие.