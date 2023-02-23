"Чтим мужество украинского народа": в Европе известные здания подсвечивают синим и желтым цветами
Известные сооружения Европы подсветили цветами флага Украины в знак солидарности в канун годовщины полномасштабного вторжения РФ
В частности, сегодня вечером засветился цветами украинского флага Европарламент в Брюсселе.
"Европарламент и ЕС поддерживают Украину с начала неоправданного и незаконного полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года", - говорится в телеграм-канале Европейского парламента.
.
О солидарности с Украиной написала в твиттере и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен
"Этой ночью наши здания украшены в цвета Украины. Мы чествуем храбрость народа Украины. Память павших. Силу духа целой страны в ее опоре. Пусть эта иллюминация будет напоминанием, что вместе мы можем преодолеть даже самые темные времена", – отметила Урсула фон дер Ляен, обнародовав фото штаб-квартиры Еврокомиссии.
В преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в синий и желтый цвета подсветили также Эйфелеву башню в Париже.
- В четверг, 23 февраля, активисты Led by Donkeys покрасили в желтый и голубой цвета одну из центральных улиц Лондона, ведущую в посольство РФ
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.15Продажа 42.07
- Актуальное
- Важное