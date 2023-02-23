В частности, сегодня вечером засветился цветами украинского флага Европарламент в Брюсселе.

"Европарламент и ЕС поддерживают Украину с начала неоправданного и незаконного полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года", - говорится в телеграм-канале Европейского парламента.

.

О солидарности с Украиной написала в твиттере и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

"Этой ночью наши здания украшены в цвета Украины. Мы чествуем храбрость народа Украины. Память павших. Силу духа целой страны в ее опоре. Пусть эта иллюминация будет напоминанием, что вместе мы можем преодолеть даже самые темные времена", – отметила Урсула фон дер Ляен, обнародовав фото штаб-квартиры Еврокомиссии.

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в синий и желтый цвета подсветили также Эйфелеву башню в Париже.