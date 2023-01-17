Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Цветы к памятнику украинской поэтессе Лесе Украинке несут со вчерашнего дня. У стихийного мемориала около метро Киевская побывал и корреспондент "МО". Лишь немногие соглашались рассказать о том, почему сюда пришли. Женщина, которая принесла цветы и детскую игрушку, сказала, что у нее "сердце разрывается от происходящего" и она "ненавидит того, кто развязал эту войну". Но уточнять кого именно, отказалась: "Сами можете догадаться".

В основном люди молча подходили к памятнику: кто-то крестился, кто-то просто стоял. "У этой трагедии нет оправдания. Страшно, что такое возможно в современном мире, что такое возможно между нашими странами. Этот конфликт нужно остановить", – сказала еще одна посетительница мемориала, оставившая цветы.

Сегодня силовики задержали двух человек, возлагавших цветы. Остальные двое задержанных просто находились поблизости. Пока все четверо находятся в полицейской машине.

Среди задержанных есть женщина, которая пришла возложить цветы вместе со своей собакой. Силовики силой посадили женщину в машину, а собаку оставили на улице. Собаку впоследствии забрали соседи ее хозяйки.

По словам очевидца, полицию вызвали активисты движения SERB, ранее приехавшие в мемориал.

Имена задержанных неизвестны.

Телеграмм-канал ЧТД сообщает, что схожая акция проходит и в Петербурге. Там неравнодушные несут цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

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