Чтили жертв удара РФ по Днепру: полиция Москвы начала задержание возле памятника Леси Украинке
В Москве полицейские задержали четырех человек возле памятника Леси Украинке — стихийного мемориала в память жертв ракетного удара в Днепре. В Питере идут к памятнику Тарасу Шевченко
Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Цветы к памятнику украинской поэтессе Лесе Украинке несут со вчерашнего дня. У стихийного мемориала около метро Киевская побывал и корреспондент "МО". Лишь немногие соглашались рассказать о том, почему сюда пришли. Женщина, которая принесла цветы и детскую игрушку, сказала, что у нее "сердце разрывается от происходящего" и она "ненавидит того, кто развязал эту войну". Но уточнять кого именно, отказалась: "Сами можете догадаться".
В основном люди молча подходили к памятнику: кто-то крестился, кто-то просто стоял. "У этой трагедии нет оправдания. Страшно, что такое возможно в современном мире, что такое возможно между нашими странами. Этот конфликт нужно остановить", – сказала еще одна посетительница мемориала, оставившая цветы.
Сегодня силовики задержали двух человек, возлагавших цветы. Остальные двое задержанных просто находились поблизости. Пока все четверо находятся в полицейской машине.
Среди задержанных есть женщина, которая пришла возложить цветы вместе со своей собакой. Силовики силой посадили женщину в машину, а собаку оставили на улице. Собаку впоследствии забрали соседи ее хозяйки.
По словам очевидца, полицию вызвали активисты движения SERB, ранее приехавшие в мемориал.
Имена задержанных неизвестны.
Телеграмм-канал ЧТД сообщает, что схожая акция проходит и в Петербурге. Там неравнодушные несут цветы к памятнику Тарасу Шевченко.
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