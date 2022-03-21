Christie's, Sotheby's и Phillips присоединятся к разоблачению попавших под санкции российских миллиардеров
Расследование может затронуть коллекции произведений искусства российских миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Фридмана, Алишера Усманова и членов семьи Ротенбергов
Об этом сообщает ART News, передает Еспресо.TV .
Министерство финансов США обнародовало детали о деятельности международной оперативной группы Russian Elites, Proxies, and Oligarchs ("Российские элиты, доверенные лица и олигархи"). Она займется дорогими активами, принадлежащими россиянам из "черного списка".
В частности, в расследовании активов российских олигархов будет участвовать тройка крупнейших аукционных домов мира – Christie's, Sotheby's и Phillips.
Среди этих активов – коллекции произведений искусства Романа Абрамовича, Михаила Фридмана, Алишера Усманова и членов семьи Ротенбергов.
"Мы абсолютно строго следуем за нынешними санкциями и внимательно следим за всеми обновлениями списков", – отметили в Sotheby's.
Отметим, что санкции запрещают аукционным домам совершать сделки с россиянами, внесенными в "черный список", и их аффилированными лицами за границей.
- Напомним, недавно Christie's и Sotheby's упразднили продажу произведений российского искусства и временно закрыли свои офисы в Москве. В то же время Phillips поддерживает московское отделение с административным персоналом, хотя никакие деловые операции через офис не проходят.
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