Чрезвычайное состояние дает дополнительные инструменты для обезвреживания провокаций РФ, это необходимое и взвешенное решение, - СБУ

Об этом говорится в Facebook СБУ.



"Ради безопасности государства и нашей победы в гибридной войне мы должны, прежде всего, работать на опережение, заранее реагировать на вызовы и продумывать каждый свой шаг вперед, учитывая потенциальное развитие различных сценариев", - говорится в сообщении.



В СБУ подчеркивают, что эскалация вокруг Украины сопровождается попытками РФ посеять панику в украинском обществе, кибератаками, информационно-психологическими операциями, активизацией российских агентов влияния и диверсионных групп.



"Все эти дестабилизационные факторы находятся под особым вниманием СБУ. И введение чрезвычайного положения предоставляет дополнительные инструменты для их нейтрализации, улучшения защиты объектов критической инфраструктуры и общественного порядка, недопущения диверсий, противодействия другим проявлениям гибридной войны", - говорится в заявлении.



В службе подчеркивают, что введение чрезвычайного положения не будет усложнять жизнь украинских граждан. Все механизмы, предусмотренные законом, будут применены сразу, и у каждого региона Украины есть своя специфика безопасности.



"Так же нет оснований для нагнетания ситуации и распространения фейков - речь идет о введении именно чрезвычайного, а не военного положения. Как только в этом не будет необходимости, оно будет отменено. Пока нет оснований для тревоги. Идет максимально слаженная работа для наиболее эффективной защиты" нашей страны и вашей безопасности", – заявляют в СБУ.



Напомним, СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на 30 дней по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей.

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, как будет жить столица после возможного введения чрезвычайного положения.

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