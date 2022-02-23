Чрезвычайное состояние дает дополнительные инструменты для обезвреживания провокаций РФ, это необходимое и взвешенное решение, - СБУ
Служба безопасности Украины опубликовала заявление, в котором объяснила, что решение временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины необходимо и взвешено, и оснований для нагнетания ситуации нет
Об этом говорится в Facebook СБУ.
"Ради безопасности государства и нашей победы в гибридной войне мы должны, прежде всего, работать на опережение, заранее реагировать на вызовы и продумывать каждый свой шаг вперед, учитывая потенциальное развитие различных сценариев", - говорится в сообщении.
В СБУ подчеркивают, что эскалация вокруг Украины сопровождается попытками РФ посеять панику в украинском обществе, кибератаками, информационно-психологическими операциями, активизацией российских агентов влияния и диверсионных групп.
"Все эти дестабилизационные факторы находятся под особым вниманием СБУ. И введение чрезвычайного положения предоставляет дополнительные инструменты для их нейтрализации, улучшения защиты объектов критической инфраструктуры и общественного порядка, недопущения диверсий, противодействия другим проявлениям гибридной войны", - говорится в заявлении.
В службе подчеркивают, что введение чрезвычайного положения не будет усложнять жизнь украинских граждан. Все механизмы, предусмотренные законом, будут применены сразу, и у каждого региона Украины есть своя специфика безопасности.
"Так же нет оснований для нагнетания ситуации и распространения фейков - речь идет о введении именно чрезвычайного, а не военного положения. Как только в этом не будет необходимости, оно будет отменено. Пока нет оснований для тревоги. Идет максимально слаженная работа для наиболее эффективной защиты" нашей страны и вашей безопасности", – заявляют в СБУ.
- Напомним, СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на 30 дней по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей.
- Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, как будет жить столица после возможного введения чрезвычайного положения.
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