Чрезвычайное положение в настоящее время является превентивной мерой, чтобы ускорить реагирование органов власти и оборонных ведомств, - политолог

Об этом она сказала в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Введение чрезвычайного положения - это больше превентивная мера, чтобы ускорить реагирование органов и госвластей, и оборонных ведомств. С другой стороны, это такая подготовка. Если мы обратимся к ситуации с признанием независимости квазиреспублик - первая реакция Украины свидетельствует о том, что мы или не ожидали такого развития событий и у нас не было плана, который бы мы применили удивительно быстро, мы видим, что реагирование затянулось", - отметила Майнина.



По словам политолога, у Украины должен быть план на любой сценарий развития событий.



"В данном случае, какой бы ни была ситуация хочется, чтобы как можно меньше потерь понесла Украина. Должен быть согласован сценарий, как говорят в папках, по любому сценарию развития событий. Сейчас все мероприятия - это некая подготовка", - подытожила она.

Напомним, СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на 30 дней по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей.