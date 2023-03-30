Чрезвычайное положение в Молдове продлят на 60 дней

Об этом пишет NewsMaker .

С предложением продлить чрезвычайное положение премьер-министр Дорин Речан. Он отметил, что это необходимо, поскольку война России против Украины продолжается, а российские ракеты время от времени нарушают воздушное пространство страны.

"Последствия этой несправедливой войны ощущаются, в том числе в нашей стране. Это опасно для жизни и здоровья жителей Молдовы, то есть реальная опасность", - добавил премьер.

Он подчеркнул, что ситуацию в Молдове пытаются дестабилизировать, однако правительство делает все возможное, чтобы вернуться в нормальную жизнь.

"Ситуацию в Молдове пытаются дестабилизировать, устроить хаос. Госструктуры продолжают обеспечивать мир и безопасность общества, мы работаем над восстановлением экономики. Правительство, прежде всего, заинтересовано в возвращении к нормальному режиму работы", сказал Речан.