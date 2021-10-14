Чрезвычайное положение областей - надежда заключить соглашения с "Нафтогазом" без тендеров, - директор "Теплоснабжение г. Одессы"
Области объявляют чрезвычайное положение из-за нехватки газа для бюджетных учреждений, чтобы получить возможность заключить соглашения с "Нафтогазом" без тендерных закупок, потому что на это нет времени
Такое мнение высказала Анна Позднякова, директор КП "Теплоснабжение города Одессы", в эфире программы Energo live с Александром Морщавки на телеканале "Эспрессо".
"Именно" Нафтогаз "может предоставить единственный выход из ситуации, которая образовалась на рынке - и здесь, действительно, остаются считанные дни. Хочу заметить, что эти решения о чрезвычайном положении обусловлены тем, чтобы предоставить бюджетным учреждениям возможность провести заключения соглашений с "Нафтогазом" без тендерных закупок. Потому что процедура тендера занимает много времени. А этого времени уже нет", - сказала Позднякова.
Она добавила, что только сегодня, 13 октября, в области поступили экземпляры соглашений, которые они смогут подписать.
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