Чрезвычайное положение областей - надежда заключить соглашения с "Нафтогазом" без тендеров, - директор "Теплоснабжение г. Одессы"

Такое мнение высказала Анна Позднякова, директор КП "Теплоснабжение города Одессы", в эфире программы Energo live с Александром Морщавки на телеканале "Эспрессо".



"Именно" Нафтогаз "может предоставить единственный выход из ситуации, которая образовалась на рынке - и здесь, действительно, остаются считанные дни. Хочу заметить, что эти решения о чрезвычайном положении обусловлены тем, чтобы предоставить бюджетным учреждениям возможность провести заключения соглашений с "Нафтогазом" без тендерных закупок. Потому что процедура тендера занимает много времени. А этого времени уже нет", - сказала Позднякова.



Она добавила, что только сегодня, 13 октября, в области поступили экземпляры соглашений, которые они смогут подписать.

Семь областей Украины объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений.

НАК "Нафтогаз Украины" начал предлагать бюджетным учреждениям среднесрочные контракты на 15 месяцев с ценой на раз 13,7 грн/куб.м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и стоимости распределения, сообщил председатель учреждения Юрий Витренко.