Об этом сообщает ДТЭК.

"На Днепропетровщине сохраняется чрезвычайно высокий дефицит электроэнергии из-за террористических атак России на энергетическую инфраструктуру. 17 января государственная НЭК "Укрэнерго" снизила лимиты потребления для области", - говорится в сообщении.

По данным компании, в Днепропетровской области действуют экстренные отключения, а вернуться к отключениям в соответствии со стабилизационными графиками можно будет как только ситуация в энергосистеме улучшится и снизится дефицит электроэнергии.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы в период экстренных отключений в каждом доме свет был как минимум 4 часа, а отключения продолжались не более 8 часов", - подчеркнули в ДТЭК.

Ранее ДТЭК сообщал, что в Киеве и области ввели экстренные отключения света.

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