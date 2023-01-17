"Чрезвычайно высокий дефицит": на Днепропетровщине применены аварийные отключения, света может не быть до 8 часов
По состоянию на 17 января в Днепропетровской области зафиксирован чрезвычайно высокий дефицит мощности, поэтому применены аварийные отключения света. Графики не действуют
Об этом сообщает ДТЭК.
"На Днепропетровщине сохраняется чрезвычайно высокий дефицит электроэнергии из-за террористических атак России на энергетическую инфраструктуру. 17 января государственная НЭК "Укрэнерго" снизила лимиты потребления для области", - говорится в сообщении.
По данным компании, в Днепропетровской области действуют экстренные отключения, а вернуться к отключениям в соответствии со стабилизационными графиками можно будет как только ситуация в энергосистеме улучшится и снизится дефицит электроэнергии.
"Мы делаем все возможное для того, чтобы в период экстренных отключений в каждом доме свет был как минимум 4 часа, а отключения продолжались не более 8 часов", - подчеркнули в ДТЭК.
- Ранее ДТЭК сообщал, что в Киеве и области ввели экстренные отключения света.
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