Об этом сообщает словацкое издание TERAZ.SK.

Парламент также призвал генпрокурора Словацкой Республики Мароша Жилинку изучить, является ли геноцидом принудительное перемещение детей из Украины в Россию. После этого прокурору предстоит рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Национальный совет Словацкой Республики выражает чрезвычайное возмущение зверствами, включая незаконную депортацию женщин и детей, которых против их воли вывозят на территорию РФ, где им грозит размещение в лагерях, изменение личности и другие действия, которые могут являться военными преступлениями и преступлениями против человечности", – говорится в декларации.

Кроме того, народные депутаты Словакии призвали правительство предоставить государственную помощь украинцам в борьбе с безнаказанностью преступлений. В то же время депутаты требуют от правительства в сотрудничестве с правительствами других стран Евросоюза принять все необходимые шаги в международных институтах, чтобы способствовать привлечению к ответственности российских чиновников и всех причастных к совершению тяжких преступлений.

Парламент Словакии заявил о заинтересованности помогать Украине расследовать тяжкие преступления, совершенные против мирного населения. Словацкий парламент также призвал международные организации, в том числе ООН и Международный комитет Красного Креста, активизировать усилия по возвращению депортированных лиц в Украину.

Кроме того, декларация содержит призыв к РФ незамедлительно прекратить депортацию украинских детей и женщин и вернуть депортированных лиц в Украину, а также "немедленно прекратить убийства, изнасилования и пытки гражданского населения Украины".