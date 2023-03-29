"Чрезвычайно возмущены зверствами": Словакия осудила преступления РФ в отношении женщин и детей
Во вторник, 28 марта, Национальный совет (парламент) Словацкой Республики принял декларацию, в которой осудил преступления, совершенные Россией против украинских женщин и детей
Об этом сообщает словацкое издание TERAZ.SK.
Парламент также призвал генпрокурора Словацкой Республики Мароша Жилинку изучить, является ли геноцидом принудительное перемещение детей из Украины в Россию. После этого прокурору предстоит рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Национальный совет Словацкой Республики выражает чрезвычайное возмущение зверствами, включая незаконную депортацию женщин и детей, которых против их воли вывозят на территорию РФ, где им грозит размещение в лагерях, изменение личности и другие действия, которые могут являться военными преступлениями и преступлениями против человечности", – говорится в декларации.
Кроме того, народные депутаты Словакии призвали правительство предоставить государственную помощь украинцам в борьбе с безнаказанностью преступлений. В то же время депутаты требуют от правительства в сотрудничестве с правительствами других стран Евросоюза принять все необходимые шаги в международных институтах, чтобы способствовать привлечению к ответственности российских чиновников и всех причастных к совершению тяжких преступлений.
Парламент Словакии заявил о заинтересованности помогать Украине расследовать тяжкие преступления, совершенные против мирного населения. Словацкий парламент также призвал международные организации, в том числе ООН и Международный комитет Красного Креста, активизировать усилия по возвращению депортированных лиц в Украину.
Кроме того, декларация содержит призыв к РФ незамедлительно прекратить депортацию украинских детей и женщин и вернуть депортированных лиц в Украину, а также "немедленно прекратить убийства, изнасилования и пытки гражданского населения Украины".
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Президент США Джо Байден заявил, что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
- По данным ОГПУ, по состоянию на 21 марта количество депортированных Россией детей могло превышать 16 тыс.
- Верховная Рада обратилась к ООН и Международному суду ООН по поводу недопустимости депортации украинских детей в РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.73
Покупка 37.73Продажа 38.53
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное