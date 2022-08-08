Чрезвычайно важно не сворачивать реформу децентрализации, когда нам нужно восстанавливать города, – основательница Международного саммита мэров
Ирина Озимок, основательница Международного саммита мэров, считает, что именно сейчас важна слаженная позиция мэров и правительства в поиск финансовой помощи для восстановления украинских городов
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.
"Во-первых, война стала тестом для нас, насколько мы можем объединиться, но в то же время кардинально ситуацию не изменила. Мне кажется, единственное, что нужно помнить каждому мэру, каждому президенту, каждому жителю - мы все амбасадоры Украины. Находясь в стране или за рубежом, мы формируем имидж Украины, и когда мы сегодня просим денег для восстановления украинских городов, то не имеем права показывать какие-либо конфликты и раздоры, поэтому важно, когда мэры и правительство просят помощи и ищут деньги на восстановление городов, чтобы их позиции были слажены", - отметила основательница Международного саммита мэров.
Ирина Озимок добавила, что встречи с урбанистами и экспертами градостроительства подтвердили чрезвычайно положительный эффект реформы децентрализации, а также важность того, чтобы ее не сворачивали.
- Ранее со ссылкой на анонимные источники Bloomberg написал, что ЕС планирует выделить более 500 млрд евро на восстановление Украины после войны
- Также правительство Литвы одобрило пакет помощи Украине на сумму €10 млн: средства пойдут на неотложные восстановительные работы
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