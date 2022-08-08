Чрезвычайно важно не сворачивать реформу децентрализации, когда нам нужно восстанавливать города, – основательница Международного саммита мэров

Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



"Во-первых, война стала тестом для нас, насколько мы можем объединиться, но в то же время кардинально ситуацию не изменила. Мне кажется, единственное, что нужно помнить каждому мэру, каждому президенту, каждому жителю - мы все амбасадоры Украины. Находясь в стране или за рубежом, мы формируем имидж Украины, и когда мы сегодня просим денег для восстановления украинских городов, то не имеем права показывать какие-либо конфликты и раздоры, поэтому важно, когда мэры и правительство просят помощи и ищут деньги на восстановление городов, чтобы их позиции были слажены", - отметила основательница Международного саммита мэров.



Ирина Озимок добавила, что встречи с урбанистами и экспертами градостроительства подтвердили чрезвычайно положительный эффект реформы децентрализации, а также важность того, чтобы ее не сворачивали.

Ранее со ссылкой на анонимные источники Bloomberg написал, что ЕС планирует выделить более 500 млрд евро на восстановление Украины после войны

Также правительство Литвы одобрило пакет помощи Украине на сумму €10 млн: средства пойдут на неотложные восстановительные работы