Чрезвычайно точно выбрана цель: Згурець про удар по ремонтным докам в Севастополе

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Главной хорошей новостью этих суток является удар по Севастополю, удар по базе российского Черноморского флота, по сухим докам, где находились на ремонте 2 российских военных корабля. Большой десантный корабль класса Ropycha, как "Оленегорский горняк", который сейчас ремонтируется в Новороссийске и под лодка класса Кило. Такая подлодка используется для ударов крылатыми ракетами по Украине", - пояснил Згурец.

По словам эксперта, Украина эффективно уничтожает ключевые военные объекты РФ, которые используются для атак.

"Таких сухих доков, где можно проводить ремонтные работы, у россиян очень мало. Этот удар ощутимо скажется на дальнейших процессах обслуживания российских военных кораблей. Чрезвычайно точно выбрана цель, которая была уничтожена и имеет мультипликативный эффект. Севастопольский завод является базовым предприятием. база и хранилище других составляющих, которые нужны для военных действий РФ. Не исключаю, что произошли дополнительные удары, повлекшие разрушение российских запасов и боеприпасов РФ", - добавил Згурец.

В ночь на 13 сентября Россия обвинила Украину в массированном ракетном ударе по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждению двух кораблей. В украинской разведке подтвердили поражение крупного десантного корабля и подводной лодки РФ



