Чрезвычайники обезвредили в Украине более 1 тыс. взрывоопасных предметов в течение суток

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Кроме того, обезврежена 1 авиационная бомба. Работники ГСЧС обследовали территорию площадью 353 га.

Чаще пиротехники проводили работы в Харьковской области – 4 тыс. 444 раза, Киевщине – 2 тыс. 371, Николаевщине – 1 тыс. 327, Черниговщине – 1 тыс. 308, Черкасщине – 761, Сумщине – 538.

Всего с начала военного вторжения РФ обезврежено 120 789 взрывоопасных предметов и 601,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 978 авиационных бомб.

В общей сложности уже удалось проверить территорию площадью 23 тыс. 243 га.

Напомним, Россия обстреляла жилые кварталы Николаева из "Смерча"

Россия нанесла ракетный удар о Краснополье на Сумщине, повреждена линия электропередачи и дома

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb