Чрезвычайники обезвредили в Украине более 1 тыс. взрывоопасных предметов в течение суток
За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 223 раза. Обнаружено, изъято и обезврежено 1 тыс. 95 взрывоопасных предметов и 8 кг взрывчатого вещества
Об этом сообщают в ГСЧС Украины.
Кроме того, обезврежена 1 авиационная бомба. Работники ГСЧС обследовали территорию площадью 353 га.
Чаще пиротехники проводили работы в Харьковской области – 4 тыс. 444 раза, Киевщине – 2 тыс. 371, Николаевщине – 1 тыс. 327, Черниговщине – 1 тыс. 308, Черкасщине – 761, Сумщине – 538.
Всего с начала военного вторжения РФ обезврежено 120 789 взрывоопасных предметов и 601,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 978 авиационных бомб.
В общей сложности уже удалось проверить территорию площадью 23 тыс. 243 га.
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