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Чрезмерная потливость: причины и как с этим можно бороться

20 октября, 2023 пятница
19:10
Здоровье Девушка

Повышенная потливость или гипергидроз может стать настоящим вызовом, поэтому информация о причинах и методах преодоления этой проблемы может облегчить жизнь

Потоотделение – это физиологический процесс с помощью которого жидкость, известная как пот, выделяется из потовых желез в коже. Этот процесс служит одним из механизмов терморегуляции организма, помогая ему поддерживать оптимальную температуру. Пот состоит из воды, солей, аминокислот и других веществ. Его выделение может быть вызвано физической активностью, стрессом, а также другими факторами.

Пот сам по себе не имеет запаха. Неприятный аромат возникает из-за взаимодействия потовых желез с бактериями на коже, которые начинают во влажной среде активно размножаться. Это вызывает у человека дискомфорт и даже может влиять на социальную жизнь.

Фото: Freepik

Почему мы потеем и при чем здесь гипергидроз?

Потоотделение является важным и естественным механизмом для регулирования температуры организма и выведения вредных веществ. Пот помогает охлаждать тело при физической активности или в условиях повышенной температуры окружающей среды.

Для организма потоотделение является еще важным процессом, поскольку вместе с потом выводятся токсины и другие вредные соединения. Кроме того, во время инфекционных и других болезней выделение пота помогает избежать перегрева тела, что может быть очень опасным. Недаром во время интоксикации и вирусных заболеваний врачи советуют пить много теплых напитков, чтобы потеть и выводить вредные вещества и снижать температуру тела.

Очистка кожи с помощью пота имеет важное значение для поддержания здоровья кожи и предупреждения проблем, таких как угревая сыпь, прыщи и другие кожные заболевания. Когда пот выводится на поверхность кожи, он открывает поры и способствует удалению загрязнений, излишнего себума и других отходов.

Однако важно отметить, что повышенная потливость, которая появляется тогда, когда нет очевидных физиологических причин, может указывать на проблемы со здоровьем.

Гипергидроз – это медицинский термин, указывающий на чрезмерное потоотделение или потливость человека, независимо от физических факторов или климатических условий. Важным признаком гипергидроза является то, что обычно избыточная потливость наблюдается не всего тела, а на отдельных участках, таких как: подмышки, ладони, стопы или лица. Пятна пота под мышками даже зимой, постоянно влажные и холодные ладони, вечно мокрые носки – это именно те признаки, которые могут свидетельствовать о локальном гипергидрозе. Согласно данным медицинского центра Smart Medical Center, гипергидрозом страдает около 5% населения планеты.

Повышенная потливость – это состояние, которое может возникнуть как самостоятельное заболевание или быть симптомом других медицинских состояний, таких как гипертиреоз (увеличение функции щитовидной железы) или диабет. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

Фото: Freepik

Повышенная потливость: факторы, на которые стоит обратить внимание

Проблемы с эндокринной системой

Повышенная потливость у женщин и мужчин может являться симптомом различных проблем с гормонами. Эндокринная система включает в себя различные органы, такие как: щитовидная железа, поджелудочная железа, надпочечники и другие, производящие гормоны для регулирования различных функций организма.

Увеличение активности щитовидной железы, сопровождающееся повышенным уровнем гормонов щитовидной железы (тиреоидных гормонов), может приводить к повышенному потоотделению.

Сахарный диабет

В случаях сахарного диабета, особенно второго типа, повышенный уровень сахара в крови может влиять на работу нервной системы, регулирующей потоотделение. Со своей стороны это может приводить к увеличенному потоотделению, особенно ночью.

В случае больших колебаний уровня сахара в крови организм пытается вывести лишнюю глюкозу через механизм потоотделения.

Инфекции, онкология

Инфекции могут повлечь за собой реакцию организма, включающую повышение температуры (лихорадку), которая приводит к увеличению потоотделения. Например, грипп, острая респираторная вирусная инфекция и другие, могут сопровождаться лихорадкой и повышенным потоотделением.

Гипергидроз может быть одним из признаков, который наблюдается у больных раком. В некоторых случаях повышенное потоотделение может быть связано с лимфомой или карциномой надпочечников.

Неврологические заболевания

Неврологические состояния, касающиеся расстройств центральной нервной системы, могут влиять на регулирование потоотделения. Один из примеров такого расстройства – это повышенное потоотделение при болезни паркинсона, вегетососудистой дистонии.

Обычно гипергидроз воспринимается в контексте других симптомов и обследований. Если у вас есть подозрение на другую серьезную медицинскую проблему, важно обратиться к врачу, который сможет провести подробное медицинское освидетельствование и сделать необходимые исследования для точной диагностики и последующего лечения, если это необходимо.

Как этому можно помочь?

Лечение гипергидроза может варьироваться в зависимости от причин и тяжести состояния. Этими вопросами должен заниматься медицинский работник. Врач может назначить лекарство, влияющее на работу потовых желез. К примеру, антихолинергические препараты могут уменьшить стимуляцию потовых желез нервной системой.

Ботулинотерапия используется не только для того, чтобы разгладить морщины, а также эффективно борется с проблемой гипергидроза подмышек и ладоней. Введение ботулина (известного также как ботокс) под кожу может блокировать сигналы нервов к потовым железам, уменьшая потоотделение.

Фото: Freepik

Наиболее сложный метод – хирургическое вмешательство. В тяжелых случаях, когда другие методы не эффективны, могут использоваться хирургические процедуры, такие как симпатэктомия (отсечение нервов, стимулирующих потовые железы).

Как уменьшить потливость ног, подмышек и ладоней самостоятельно?

  • Самое простое – это попробовать специальные анти-транспиранты, содержащие алюминий хлорид. Они могут быть эффективны для уменьшения потоотделения и доступны в виде кремов, спреев или подстилок для обуви.
  • Носить более свободную и удобную одежду, не сжимающую тело. Попытайтесь выбирать вещи из натуральных материалов. Например, кофточки из хлопка и льна, а обувь – кожаная. Также существуют специальные поглотительные стельки для обуви и антиперспирантные стельки для подмышек.
  • Регулярно мойте и дезинфицируйте кожу, особенно подмышки и другие области с повышенным потоотделением. Используйте антисептические мыла и дезодоранты.
  • Избегайте остро-пряных и горячих блюд. Известно, что некоторые виды пищи и напитков могут увеличивать потоотделение. Попробуйте не пробовать блюда, обильно приправленные специями, а также алкоголь, кофе и горячие напитки.
  • Уменьшите стресс, что приводит к увеличенному потоотделению. Упражняйте методы релаксации, такие как йога или медитация.

Фото: Freepik

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