ЧМ по хоккею: как выглядит турнирная таблица после поражения Украины Японии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Для того чтобы выиграть ЧМ-2023 в дивизионе IB Украине необходимо было победить Японию в основное время. Матч прошел сегодня, 29 апреля, в Таллинне. Мужская сборная Украины уступила Японии со счетом 5:3.

В итоговой турнирной таблице наша команда заняла вторую позицию с 10 очками и осталась в этом дивизионе, японцы торжествовали с 15 баллами.

Третье место заняла команда Китая (8 очков), следом следует Эстония (5) и Нидерланды (4). Последнее место в Сербии, они набрали всего 3 пункта.

Япония в следующем сезоне сыграет в дивизионе IA, а Сербия вылетела во IIA



Фото: Flashscore