ЧМ по футболу впервые в истории состоится сразу на трех континентах

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций.

ФИФА поддержала совместную заявку на проведение ЧМ-2023 в Испании, Португалии и Марокко. В то же время, было объявлено, что три матча турнира проведут в Уругвае, Аргентине и Парагвае — в честь 100-летия первого чемпионата мира, который состоялся в 1930 году. В Южной Америке состоятся три страитовых матча ЧМ-2030. Игру-открытие примет Монтевидео.

Таким образом, чемпионат мира по футболу впервые в истории состоится сразу на трех континентах и в шести странах.

Все шесть хозяев турнира автоматически получат путевки в финальную часть.

Заявка Украины на проведение ЧМ-2030

4 октября 2022 стало известно, что Украина намерена присоединиться к совместной заявке Испании и Португалии на проведение финальной части чемпионата мира - 2030. Позже правительство Испании согласилось, чтобы Украина присоединилась к ней. Однако в марте 2023 Королевская испанская футбольная федерация заявила, что Украинскую ассоциацию футбола заменит Марокко. Это мотивировалось тем, что в нашей стране продолжается война с РФ, которая несет риски для организации турнира.

Также на проведение ЧМ-2030 претендовала совместная заявка Саудовской Аравии, Египта и Греции.

ЧМ-2026 будут принимать США, Канада и Мексика.