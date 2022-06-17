ЧМ-2026: стало известно, в каких городах пройдет чемпионат мира по футболу

Об этом сообщает официальный Twitter турнира.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах. Речь идет о США, Канаде и Мексике. Больше всего матчей досталось Штатам.

Города, которые будут принимать ЧМ-2026:

США : Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Сан-Франциско, Сиэтл, Филадельфия.

Мексика : Гвадалахара, Мехико, Монтеррей.

Канада : Ванкувер, Торонто.

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