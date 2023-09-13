ЧМ-2026: Аргентина выиграла второй матч на старте отбора, Месси не попал в заявку
В среду, 13 сентября, сборная Аргентины победила Боливию в квалификации чемпионата мира по футболу Новости футбола на Эспрессо
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Действующие чемпионы мира вышли на игру в Ла-Пасе без Лионеля Месси, у которого после предыдущего матча с Эквадором (1:0) возникли проблемы со здоровьем. Несмотря на отсутствие лидера, Аргентина одержала разгромную победу.
Счет на 31-й минуте открыл Энцо Фернандес. Вскоре Боливия осталась в меньшинстве из-за удаления Роберто Фернандеса. Еще до перерыва аргентинцы воспользовались численным преимуществом и забили второй раз - автором гола стал Николас Тальяфико. Разгромным результат на 83-й минуте сделал Николас Гонсалес.
Аргентина победила Боливию 3:0, набрала 6 очков и догнала Бразилию в турнирной таблице.
ЧМ-2026 по футболу
Квалификация. Южная Америка
13 сентября
Боливия – Аргентина 0:3
Голы : Энцо Фернандес, 31, Тальяфико, 42, Гонсалес, 83
Удаление : Роберто Фернандес (Боливия), 39
- 8 сентября Лионель Месси забил победный гол и принес Аргентине победу над Эквадором в стартовом матче квалификации чемпионата мира-2026.
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