ЧМ-2026: Аргентина выиграла второй матч на старте отбора, Месси не попал в заявку

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Действующие чемпионы мира вышли на игру в Ла-Пасе без Лионеля Месси, у которого после предыдущего матча с Эквадором (1:0) возникли проблемы со здоровьем. Несмотря на отсутствие лидера, Аргентина одержала разгромную победу.

Счет на 31-й минуте открыл Энцо Фернандес. Вскоре Боливия осталась в меньшинстве из-за удаления Роберто Фернандеса. Еще до перерыва аргентинцы воспользовались численным преимуществом и забили второй раз - автором гола стал Николас Тальяфико. Разгромным результат на 83-й минуте сделал Николас Гонсалес.

Аргентина победила Боливию 3:0, набрала 6 очков и догнала Бразилию в турнирной таблице.

ЧМ-2026 по футболу

Квалификация. Южная Америка

13 сентября

Боливия – Аргентина 0:3

Голы : Энцо Фернандес, 31, Тальяфико, 42, Гонсалес, 83

Удаление : Роберто Фернандес (Боливия), 39