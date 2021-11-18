ЧМ-2022: Зинченко рассказал, чего ждать от выступления сборной Украины в плей-офф отбора

Об этом Зинченко сказал в интервью каналу vZbirna в YouTube.

По словам игрока английского "Манчестер Сити", он надеется, что сборная Украины сыграет оба стыковых матча - полуфинальный и финальный.

"Мы только на полпути, весной нас ждут невероятно тяжелые матчи плей-офф отбора. Будем готовиться, чтобы выполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира. Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф. Будем смотреть жеребьевку и надеяться, что нам достанется … там не осталось проходных соперников", - констатировал Зинченко.

Сборная Украины по квалификации ЧМ-2022 финишировала в группе D на втором месте. Первыми соперниками команды Петракова в плей-офф могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи – 24, 25 и 28, 29 марта 2022 года.

Команды будут разбиты на три квартета, в которых состоятся полуфиналы и финалы, победители которых получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.

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