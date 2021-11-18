ЧМ-2022: Зинченко рассказал, чего ждать от выступления сборной Украины в плей-офф отбора
Футболист сборной Украины Александр Зинченко заявил, что ждет чрезвычайно трудных матчей в плей-офф чемпионата мира-2022
Об этом Зинченко сказал в интервью каналу vZbirna в YouTube.
По словам игрока английского "Манчестер Сити", он надеется, что сборная Украины сыграет оба стыковых матча - полуфинальный и финальный.
"Мы только на полпути, весной нас ждут невероятно тяжелые матчи плей-офф отбора. Будем готовиться, чтобы выполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира. Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф. Будем смотреть жеребьевку и надеяться, что нам достанется … там не осталось проходных соперников", - констатировал Зинченко.
Сборная Украины по квалификации ЧМ-2022 финишировала в группе D на втором месте. Первыми соперниками команды Петракова в плей-офф могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи – 24, 25 и 28, 29 марта 2022 года.
Команды будут разбиты на три квартета, в которых состоятся полуфиналы и финалы, победители которых получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.
- Напомним, 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.
- Александр Петраков заявил, что наша команда победит любого соперника в стыковых матчах и выйдет в финальную часть чемпионата мира.
- 17 ноября УАФ назначил Александра Петракова полноправным главным тренером сборной Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.33
Покупка 26.33Продажа 26.58
-
EUR
Покупка 29.76Продажа 30.18
- Актуальное
- Важное