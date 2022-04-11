ЧМ-2022: В сборной Шотландии требуют перенести матч против Украины

Об этом сообщает Daily Mail .

Кларк выразил свое недовольство, поскольку 28 мая пройдет финал Лиги чемпионов, в котором может сыграть лидер его команды Эндрю Робертсон из английского "Ливерпуля", а 29 мая – игра плей-офф второго английского дивизиона, в которой имеют шансы принять участие шотландцы Райан Кристи из "Борнмута" и Скотт Маккенна из "Ноттингем Форест".

Кроме того, в сборной Шотландии против того, чтобы результат стыкового матча ЧМ-2022 пошел в зачет Лиги наций, где команды также попали в одну группу и должны были встретиться 7 июня. Шотландцы настаивают, чтобы игру перенесли на сентябрь 2022 года.

Отмечается, что исполнительный директор Шотландской футбольной ассоциации Иен Максвелл 11 апреля прибыл в штаб-квартиру УЕФА, чтобы разрешить противоречия.

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2022 и сыграет 31 мая или 1 июня в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Ожидается, что победитель 5 июня встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.

9 апреля сообщалось, что УЕФА предложил сборной Украины провести полуфинальный стыковой матч чемпионата мира-2022 против Шотландии 31 мая или 1 июня.

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