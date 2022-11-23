ЧМ-2022: В матче с Аргентиной футболисту Саудовской Аравии сломали челюсть
У защитника сборной Саудовской Аравии Яссера аль-Шахтеры после столкновения с собственным голкипером в матче чемпионата мира против Аргентины диагностировали перелом челюсти
Об этом сообщает Gulf Today .
В конце игры Яссер аль-Шахрани случайно получил удар коленом в лицо от вратаря сборной Саудовской Аравии Мохаммеда Аль-Овайсоса. Футболиста забрали с поля на носилках, а после игры у него диагностировали перелом челюсти, костей лица и внутреннее кровотечение.
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман поручил отправить травмированного игрока частным самолетом в Германию, где ему будет сделана операция.
Аль-Шахтере 22 ноября помог Саудовской Аравии одержать сенсационную победу над Аргентиной – 2:1.
- 22 ноября на ЧМ-2022 сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии . Дания сыграла не смогла одолеть Тунис . Польша и Мексика сыграли вничью, а Франция разгромила Австралию.
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