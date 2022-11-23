Об этом сообщает Gulf Today .

В конце игры Яссер аль-Шахрани случайно получил удар коленом в лицо от вратаря сборной Саудовской Аравии Мохаммеда Аль-Овайсоса. Футболиста забрали с поля на носилках, а после игры у него диагностировали перелом челюсти, костей лица и внутреннее кровотечение.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман поручил отправить травмированного игрока частным самолетом в Германию, где ему будет сделана операция.

Аль-Шахтере 22 ноября помог Саудовской Аравии одержать сенсационную победу над Аргентиной – 2:1.

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