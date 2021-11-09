ЧМ-2022: Украинских фанатов не пустят на решающий матч сборной в отборе

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В УАФ проинформировали, что на игре 16 ноября в Зенице не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками.

Такое решение приняли местные власти, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением COVID-19 и введение жестких карантинных ограничений для предотвращения распространения инфекции.

Сборная Украины перед решающим матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев имеет 9 очков и занимает в группе D второе место.

Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвёртая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.

Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду.

6 ноября стало известно, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко из-за травмы пропустит решающий матч сборной Украины по отбору чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.

9 ноября стало известно, что форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко перед матчем против Украины получил травму.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb