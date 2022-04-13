ЧМ-2022: Украина перед стыковым матчем с Шотландией планирует сыграть с чемпионами мира
Сборная Украины в рамках подготовки к стыковому матчу чемпионата мира-2022 против Шотландии может сыграть против Франции
Об этом заявил первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов, сообщает "Футбол 1".
По его словам, УАФ ведет переговоры о товарищеских матчах со сборными Франции и Северной Македонии.
"Сейчас находимся в стадии переговоров с некоторыми странами по поводу сборов и проведения матчей с Францией и Северной Македонией, но это мы расскажем немного позже", - сказал Протасов.
Он добавил, что для того, чтобы рассчитывать на выход в финальную часть ЧМ-2022, сборной Украины нужны качественные оружия и спарринги.
Мы действительно считаем, что должны не просто сыграть, а победить в стыковых матчах квалификации на ЧМ-2022. Нам нужно хорошо подготовиться. У нас ребята были в хорошей игровой форме и с нашей стороны, нужно им дать возможность в такой форме и остаться" , – объяснил Протасов.
Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2022 и сыграет 31 мая или 1 июня в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Ожидается, что победитель 5 июня встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.
Украина и Шотландия должны были сыграть 24 марта, игра была перенесена из-за полномасштабной российской агрессии против нашей страны.
Сборная Франции является действующим чемпионом мира.
- 9 апреля сообщалось, что УЕФА предложил сборной Украины провести полуфинальный стыковой матч чемпионата мира-2022 против Шотландии 31 мая или 1 июня.
- 11 апреля стало известно, что главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк недоволен датой стыкового матча против Украины.
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