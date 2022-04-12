ЧМ-2022: Украина перед матчем против Шотландии планирует сыграть с победителями Евро-2020

Об этом сообщает Суспильне. Спорт .

В частности, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в интервью итальянскому журналисту Джанлуке ди Марцио выразил надежду, что президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина посодействует в организации товарищеского матча между сборными Украины и Италии.

"Мы планируем организовать несколько товарищеских матчей с национальными командами. Надеемся, что Гравина сможет нам с этим помочь, возможно, организовать матч против Италии", - сказал Павелко.

В комментарии телеканалу "Футбол" он подтвердил, что УАФ ищет для национальной команды соперников для товарищеских игр.

"Мы услышали от наших воинов, от наших болельщиков, что нам нужно играть, нужно нашей команде готовиться к этому поединку против Шотландии. Отрабатываются несколько планов. Сейчас они согласовываются с УЕФА, с будущими соперниками в товарищеских матчах. В конце апреля планируется старт таких возможностей" , – отметил Павелко.

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2022 и сыграет 31 мая или 1 июня в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Ожидается, что победитель 5 июня встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.

Украина и Шотландия должны были сыграть 24 марта, игра была перенесена из-за полномасштабной российской агрессии против нашей страны.

Сборная Италии - победитель Евро-2020.

9 апреля сообщалось, что УЕФА предложил сборной Украины провести полуфинальный стыковой матч чемпионата мира - 2022 против Шотландии 31 мая или 1 июня.

11 апреля стало известно, что главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк недоволен датой стыкового матча против Украины.

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