ЧМ-2022: УЕФА возбудил допинговое дело против автора дубля в ворота сборной Украины
УЕФА открыл дисциплинарное производство против футболиста сборной Казахстана Руслана Валиуллина, которого поймали на допинге
Об этом сообщает официальный сайт клуба Валиуллина - "Тобола" .
Казахстанская команда подтвердила информацию о положительном допинг-тесте игрока Руслана Валиуллина, который забил два гола в ворота сборной Украины в матче квалификации чемпионата мира-2022 (2:2).
Отмечается, что "Тобол" получил сообщение о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), связанного с нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Продолжается внутренняя проверка того, каким образом запрещенные вещества могли попасть в организм футболиста.
Допинг-проба у Руслана Валиуллина была сделана после ответного матча 3-го раунда отбора Лиги конференций против словацкой "Жилины". Результат теста был отправлен на почту футболиста 2 сентября - на следующий день после матча с Украиной. После этого Валиуллин не участвовал в отборочных матчах с Финляндией (0:1) и Боснией и Герцеговиной (2:2).
Предполагаемая дисквалификация футболиста не повлияет на пересмотр результата между сборными Украины и Казахстана.
- 9 сентября стало известно, что футболист сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который забил два гола в ворота Украины, сдал положительный тест на допинг.
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